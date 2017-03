Pfefferspray in Partybus - 12 Verletzte bei Haßfurt

Ein Pfefferspray hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in einem Bus zwischen Unterpreppach und Haßfurt versprüht. Wie die Polizei mitteilt, ermitteln die Beamten wegen gefährlicher Körperverletzung.



Gegen 3.10 Uhr war der Discobus auf dem Weg nach Haßfurt, als die elf Fahrgäste zwischen 17 und 29 Jahren und auch der 43-jährige Busfahrer plötzlich unter Augenbrennen und Hustenreiz litten. Der Fahrer hielt den Bus sofort an und die Fahrgäste stiegen aus. Eine ärztliche Hilfe vor Ort war nicht erforderlich.



Trotz intensiver Suche im Bus und bei den Fahrgästen konnte das Pfefferspray nicht aufgefunden werden.

Vermutlich wurde es im angrenzenden Wald weggeworfen. Der Täter gab sich bisher nicht zu erkennen.