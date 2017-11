Mutter und Kind (2) bei Unfall im Kreis Haßberge verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein zwei Jahre altes Mädchen und seine Mutter bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr in Sechsthal (Kreis Haßberge) zu.



Zur Unfallzeit fuhr das Kind mit der 35 Jahre alten Mutter in deren Auto auf der Staatsstraße 2427 von Krum in Richtung Ebern. An der Einmündung auf Höhe der Weidemühle musste die Frau mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten, wie die Polizei mitteilte.



Eine dahinter fahrende 29-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Sowohl die Autofahrerin als auch ihr mitfahrendes Kind wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Der Gesamtschaden an beiden Kraftfahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.