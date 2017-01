Mit Haftbefehl gesucht: Polizei nimmt "Reichsbürger" in Hofheim fest

Ein 53-Jähriger, der laut Angaben der Polizei der sogenannten Reichsbürgerbewegung zugerechnet wird, hat am Mittwochmorgen in Hofheim in Unterfranken (Kreis Haßberge) Widerstand gegen Beamte der Haßfurter Polizei geleistet. Da der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Beamten den Reichsbürger fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo er nun seine Haftstrafe absitzen muss.



Gegen 09.00 Uhr hatte eine Streife der Haßfurter Polizei einen Audi im Bereich Johannisstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer des Wagens war offensichtlich Angehöriger der sogenannten Reichsbürgerbewegung und machte den Beamten sogleich deutlich, dass er sie als Polizeibeamte nicht anerkennen würde. Zudem wies sich der Mann mit einem Fantasieausweis sowie weiteren gefälschten Papieren aus und leistete den Anordnungen der Polizisten keine Folge, heißt es im Bericht der Polizei.



Nachdem klar war, dass für den 53-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg bestand, kündigte die Polizeistreife die Festnahme des Mannes an. Der Mann leistete jedoch Widerstand und wehrte sich insbesondere dagegen, von den Beamten aus seinem Fahrzeug geholt zu werden. Unter anderem versuchte er den Pkw von innen zu versperren. Letztendlich verhielt sich der Beschuldigte aggressiv und die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Mit Verstärkung einer weiteren Streifenbesatzung brachten sie den Beschuldigten anschließend dazu, aus dem Fahrzeug zu steigen.



Der 53-Jährige wurde festgenommen und dessen gefälschter Ausweis und gefälschte Geburtsurkunde sichergestellt. Der bestehende Haftbefehl wegen versuchter Nötigung wurde sogleich vollstreckt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem wird über die zuständige Zulassungsstelle angeregt, den Mann hinsichtlich seiner Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges zu überprüfen.