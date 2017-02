Mauer in Lembach angefahren: Fahrer mit 2 Promille am Steuer erwischt

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über eine Fahrerflucht in Lembach informiert. Ein zunächst noch unbekannter Fahrzeugführer war um 04.30 Uhr in der Bischof-Pflaum-Straße gegen eine Mauer gefahren und hatte einen Schaden verursacht. Im Anschluss daran entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Priesendorf, wobei er eine Schleifspur auf der Straße hinterließ.



Etwa 500 Meter nach Lembach konnte der Pkw durch die Streife der Polizeiinspektion Bamberg-Land gestellt werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es zeigte sich, dass der 39 Jahre alte Fahrer nach dem Unfall mit defekter Felge weiter gefahren war.



Der Unfallflüchtige selbst saß noch am Steuer. Ein Atemalkoholtest bei ihm erbrachte einen Wert von 2,00 Promille. Danach führte ein Arzt bei dem Verkehrssünder in einem regionalen Krankenhaus eine Blutentnahme durch. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.