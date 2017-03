Mann in Main gestürzt? Polizei sucht Fluss bei Eltmann ab

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verständigte ein besorgter Passant die Haßfurter Polizei wegen eines verdächtigen Geräusches im Bereich des Mains. Wie die Polizei mitteilte, verlief eine großangelegte Suchaktion bislang ergebnislos.



Mysteriös: Mann "verschwindet" auf Mainbrücke

Am Donnerstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, beobachtete ein Passant einen Person, der die Mainbrücke von Ebelsbach in Richtung Eltmann überquerte. Nachdem er sich weggedreht und weiter mit seinem Bekannten unterhalten hat, hörte die Gruppe ein Geräusch, das von einem Aufschlag aufs Wasser stammen könnte. Anschließend blickten Sie auf die Mainbrücke und konnten die zuvor beobachtete Person nicht mehr sehen.



Großangebot an Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann in den Main gefallen beziehungsweise gesprungen ist, wurde umgehend ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht zum Einsatzort geschickt. Eine großangelegte Absuche des Mains, welche auch am Donnerstagvormittag bei Tageslicht fortgesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos.



Keine Vermisstenmeldungen im Landkreis Haßberge

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Haßfurt übernommen. Diese ergaben insbesondere, dass im Bereich Haßberge zum jetzigen Zeitpunkt niemand vermisst gemeldet ist.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.