Live und mit Licht: Haßfurt tanzt

Gute Laune, fetzige Rockmusik, tolle Sänger und begeisternde Musiker: der Auftakt der Reihe "Abendlicht" des Kulturamts Haßfurt live mit der Band "Rickbop & The Hurricanes" im Rathausinnenhof war wirklich gelungen. Viele hundert Gäste wollten sich das Open-Air-Erlebnis nicht entgehen lassen.



Die fünf Musiker Robin Bruhn (Gesang), Ulrich Zenker (Klavier, Gesang), Julian Göller (Schlagzeug), Michael Kratzer (Gitarre, Gesang) und Jonas Dorsch (Bass) aus Bamberg, die sich vor allem dem Rock'n' Roll der 1950er und 1960er Jahre verschrieben haben, wussten die Zuhörer von Anfang an im Sturm mitzureißen. Nicht nur, dass Leadsänger Robin "Rick" Bruhn mit seiner samtigen und dennoch markanten Stimme faszinierte.



Auch seine Kollegen hatten den fetzigen Drive drauf, spielten ihre Talente voll aus und sorgten für kleine Showeinlagen. Das "Stimmungsmützchen" von Michael Kratzer tat sein Übriges, um die Laune zu steigern. Die "heißen" Songs von Elvis Presley, den Beatles, Jerry Lee Lewis, Bobby Darin, Chubby Checker und Elton John bis hin zu Chuck Berry passten wunderbar zum herrlichen Sommerabend und wurden von den Zuhörern mit viel Beifall quittiert.





Überall wurde getanzt



Tanzbegeisterte, darunter etliche Mitglieder von Swinging-Dance-Clubs oder Boogie-Woogie-Clubs, schwangen die ganze Nacht das Tanzbein vor der Bühne und auf dem mit Zuschauern gefüllten Platz vor der Stadthalle inmitten der sitzenden, stehenden, mitwippenden und mitklatschenden Besucher. Die laue Luft, das mit Lichtspielen in vielen Farben illuminierte Ambiente, die Cocktails und die sonstigen kulinarischen Angebote ließen sämtliche Alltagssorgen vergessen.



Das von der Band hervorragend angestimmte energiegeladene Lebensgefühl, das sich in Rock, Boogie-Woogie, Rockabilly, Twist und Blues ausdrückte, war direkt greifbar und übertrug sich auch auf die, die in dieser Nacht nicht nach Herzenslaune tanzten. Für alle, die aber noch einen Anstoß gebraucht hatten, hatte "Rick" die richtige Anleitung: "Stellt euch auf eure Beine, bewegt erst das rechte Bein, dann das linke Bein, nehmt die Hüfte dazu und schnippt mit den Fingern. Dann läuft's!" So aufgefordert, bewegten sich immer mehr Gäste mit mitreißenden Rhythmus.



Unter den besonders fleißigen Tänzern befanden sich auch Nis Hauke Hansen und Regine Valenza aus Würzburg von den "Road Runners Boogies Sennfeld". "Die Musik ist super, rockig, fetzig und toll zum Tanzen", erzählten die beiden. Sonja Kapar und Lisa Jahn aus Haßfurt zählten zwar nicht zu den Tänzern, dennoch genossen sie das "Abendlicht" in vollen Zügen. "Es ist ein schönes Fest mit guter Musik, das wir zusammen mit unseren Freunden feiern", sagten sie. "Die Atmosphäre hier ist sehr schön und uns gefällt, wie schön die Tische dekoriert sind und wie herrlich die Beleuchtung ausfällt. Unsere Stimmung ist daher sehr gut."



Auch Hannelore und Manfred Hartwich aus Oberhohenried waren glücklich. "Ich finde das .Abendlicht' total toll, vor allem, dass so etwas in Haßfurt stattfindet", sagte Hannelore Hartwich. "Die Musik gefällt uns beiden, denn sie erinnert uns an unsere Jugend, als diese Lieder auf den Tanzböden gespielt wurden. Auch das Ambiente ist sehr schön und das gute Wetter hat noch ein i-Tüpfelchen gesetzt."





Da capo



Wer den Auftritt von "Rickbop & The Hurricanes" verpasst hat, sollte sich das Konzert der Band am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Gewölbekeller der Stadthalle beim Haßfurter Straßenfest vormerken.