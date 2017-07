Landkreis Haßberge: Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Sonntag (2. Juli) mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzstapel gestoßen. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Ein 40-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw von Eltmann kommend in Richtung Unterschleichach (Landkreis Haßberge). Kurz vor dem Ortseingang Unterschleichach geriet er mit seinem Pkw nach rechts ins Bankett und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er auf einen sich dort befindlichen Holzstapel. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach einer weiteren Kollision mit einem Steinhaufen zum Stehen.



Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt, so dass dieser von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Er wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Unterschleichach, Eltmann und Kirchaich im Einsatz.