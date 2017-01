Kunst sehen und selbst erfassen

Mit einem vielfältigen Programm startet das "Kunststück", das Kulturprojekt des Landkreises Haßberge - ins Jahr 2017. In der Reihe "Kunst und Kino" zeigt das Capitol-Theater in Zeil ein Doku-Porträt der wohl berühmtesten Kunstsammlerin und Kunstmäzenin des 20. Jahrhunderts: "Peggy Guggenheim - Ein Leben für die Kunst".



Der Zeit voraus

Guggenheim war ihrer Zeit nicht nur voraus, sie gestaltete sie selbst mit. Denn mit dem Erbe ihrer wohlhabenden Familie legte sie sich eine sehr umfangreiche Kunstsammlung zu und wurde als Mäzenin zu einer zentralen Figur im modernen Kunstbetrieb. Während sie mit persönlichen Tragödien rang, erwarb sie nicht nur die Arbeiten vieler - später berühmter - Künstler, sondern verfolgte ihre Vision, eine der größten Kollektionen der modernen Kunst zusammenzutragen.



Für dieses Doku-Porträt machte die Filmemacherin Lisa Immordino Vreeland das letzte Interview der 1979 verstorbenen Kunstmäzenin ausfindig. Mit dem Film liefert Vreeland nicht nur exklusive Einblicke in das kuratorische Schaffen von Guggenheim, sondern auch in ihr Privatleben. Der sensible wie temperamentvolle Charakter der Kunstikone wird mit seltenen Tonaufnahmen zum Leben erweckt. Der Film läuft am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr sowie am 30. Januar, um 19.30 Uhr im Capitol-Theater, Untere Scheuerngasse in Zeil (Kartenreservierungen unter der Telefonnummer 09524/1601).



Der Schöpfer der Teufel

Ein weiterer Film in der Kino-Kunstreihe läuft am 27. Februar und dreht sich um "Hieronymus Bosch - Schöpfer der Teufel". Vor 500 Jahren starb der niederländische Renaissancemaler. Er fertigte Kunstwerke an, die seine Betrachter und Kunsthistoriker bis heute vor Rätsel stellen. Seine Gemälde zieren Dämonen, Teufel und die sieben Todsünden. 500 Jahre später begeben sich fünf Kunsthistoriker auf weltweite Forschungsreise, um die Handschrift von Bosch tiefgreifend zu entziffern. Die Forscher versuchen, die Vergangenheit zu ergründen, ohne genaue Gewissheit über die Ursprünge zu erhalten. "Hieronymus Bosch - Schöpfer der Teufel" ist nicht in erster Linie ein Film über die entgrenzten, magisch-surrealen Visionen des berühmten Malers, sondern einer über den modernen Museumsbetrieb. Der Dokumentarist Pieter van Huystee begleitet die Spezialisten des "Bosch Research and Conservation Projects", die in jahrelanger Arbeit die wissenschaftliche Grundlage für das größte Bosch-Event aller Zeiten geliefert haben. Die Vorstellung läuft am Montag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Capitol-Theater Zeil.



Workshop für Kinder

Susanne Becker bietet für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren einen Workshop Zeichnen an. Sie lehrt Grundlagen. Angefangen von der Umsetzung der eigenen Idee über den Aufbau eines Bildes bis hin zur farblichen Gestaltung der Illustration oder des Comics.



Der zweitägige Kurs findet samstags und sonntags am 14. und 15. Januar, jeweils von 14 bis 17 Uhr in Jannina Hectors Atelier in der Mühle, Mühlweg 1, in Hofheim statt. Dank finanzielle Beteiligung der Kulturstelle des Landkreises Haßberge gibt es diesen Workshop zu einem Sonderpreis, wie das Landratsamt mitteilt. Anmeldung erfolgt unter Telefon 09532/9807162 oder per E-Mail: info@bilderundkurse.de.



Wind und Wolken

Die Technik zur Darstellung von Wind und Wolken vermittelt Susanne Becker am Samstag, 21. Januar, 10 bis 17 Uhr, im Workshop "Wilde Landschaft". Wie die Sehnsucht nach Freiheit und Weite in den eigenen Bildern erreicht werden kann, zeigt sie hier. Zunächst sammeln die Teilnehmer Eindrücke eines Januartages im Freien, um sie dann im warmen Atelier am Holzofen umzusetzen. Der Kurs findet statt im Atelier im alten Gutshof im Maroldsweisacher Gemeindeteil Wüstenbirkach. Anmeldungen unter Telefon 09532/9807162 oder per E-Mail: info@bilderundkurse.de.

Das gesamte Programm der Veranstaltungsreihe "Kunststück" ist im Internet zu finden unter: www.kunststueck.hassberge.de . Auskunft erteilt die Kulturbeauftragte des Landkreises Haßberge, Renate Ortloff, Telefon 09521/27-324, kulturstelle@hassberge.de. red