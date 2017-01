Krieg am zehnten Hochzeitstag

von SABINE WEINBEER

Eine spannende Reise in authentisch aufgezeichnete Geschichte ermöglicht die neueste Ausstellung im Bibelkeller in Haßfurt. "Begleitet in schwere Zeit - das tägliche Bibelwort", wird am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr mit einem Vortrag eröffnet. Die Ausstellung entstand in Kooperation des ökumenischen Vereins "Bibelwelten" und dem Historischen Verein Haßberge und wurde möglich durch die Bereitstellung von Schriftstücken durch Gotthard Preiser.



Gotthart Preiser lebt heute als Regionalbischof a.D. wieder in Haßfurt, hier verbrachte er auch einen Teil seiner Jugend als Sohn von Pfarrer Hermann Preiser. Von ihm sind die zeitgeschichtlichen handschriftlichen Aufzeichnungen, die in der Ausstellung gezeigt werden. Von 1953 bis 1961 wirkte Pfarrer Hermann Preiser in Haßfurt. Wie viele und nicht nur evangelische Gläubige ließ er sich von den "Herrnhuter Losungen" durch das Jahr begleiten. Das sind kurze Bibeltexte aus dem Alten und Neuen Testament. Das Besondere an den Heften, die im Bibelkeller ausgestellt werden, sind die handschriftlichen Notizen zur Zeitgeschichte und dem privaten Leben seiner Familie, die Pfarrer Preiser angefügt hat. Er war im Dritten Reich Jugendpfarrer in Görlitz.



Seit 285 Jahren

Sein Sohn will am Montag auf die Herrnhuter Losungen und ihre Vorgeschichte eingehen. Seit 285 Jahren werden sie herausgegeben, erscheinen heute in über 50 Sprachen. Sie haben ihren Namen von dem Ort Herrnhut in der Lausitz, wo sich 1722 wegen ihres Glaubens vertriebene christliche Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren trafen. Nikolaus Graf von Zinzendorf nahm sie auf und begründete die "Herrnhuter Brüdergemeinde" mit, die noch heute als großes christliches Werk mit Missionsstationen in aller Welt besteht.



Außerdem will Gotthart Preiser seinen Vater vorstellen, seine Geschichte und an Beispielen die Verbindung der Losungstexte mit den Notizen. So steht da am 1. September 1939, dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, kurz: "Zehnjähriger Hochzeitstag, Krieg Deutschland gegen Polen". Mehrere Seiten umfasst hingegen die Schilderung der Flucht mit Familie und 30 Görlitzer Gemeindemitgliedern nachts zu Fuß durch das brennende Eger. Am 17. Oktober 1945 schreibt Hermann Preiser von der "Fahrt nach Eschenau, in die neue Heimat". Die Losung an dem Tag lautete "Gott zu Jakob: Fürchte dich nicht, ich will mit dir ziehen".

Die Ausstellungseröffnung ist frei und öffentlich. Der Bibelkeller befindet sich in der Oberen Vorstadt (Kupsch-Markt).