Kreis Haßberge: Schwer Verletzter fährt mit Motorrad nach Hause

Ein Motorradfahrer ist nach einem schweren Unfall im Kreis Haßberge nach Hause gefahren und hat von dort den Notruf gewählt. Vom Umfallverursacher fehlt noch jede Spur, meldet die Polizei



Am Samstagnachmittag fuhr ein 57-jähriger Kradfahrer in den Serpentinen des Hambachs in Richtung Untermerzbach (Landkreis Hassberge). Nach seinen Angaben kam ihm in einer Kurve ein tiefergelegter VW Golf auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer dem Golf nach rechts aus, stürzte und das Krad schleuderte in die Leitplanke. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen, unter anderem mehrere Frakturen und innere Verletzungen zu.



Noch unter Schock setzte er sich auf sein Krad und fuhr nach Schweinfurt. Hier kam er dann von seiner Wohnanschrift aus mit dem Rettungsfahrzeug in die Intensivstation des Josefkrankenhauses.



An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Fahrer des tiefergelegten VW Golfs entfernte sich unberechtigt von der Unfallstelle. Die PI Ebern bittet unter Telefon 09531-9240 um sachdienliche Hinweise.