Kreis Haßberge: Mann verletzt seine Freundin tödlich mit einem Messer

Ein 32-Jähriger hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seine Lebensgefährtin in Rauhenebrach (Kreis Haßberge) mit einem Messer tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden, teilen die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.



Der Tatverdächtige griff am Mittwoch gegen 1.30 Uhr seine 23-jährige Freundin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer an. Damit verletzte er die Frau tödlich. Die alarmierte Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen und informierte die Polizei. Eine Streife der Polizei Haßfurt nahm den Tatverdächtigen ohne jeden Widerstand am Tatort fest.



Die Hintergründe der Tat ermittelt die Kriminalpolizei Schweinfurt derzeit noch. Auch ob eine psychische Erkrankung des 32-Jährigen eine Rolle gespielt haben könnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Mann noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Gegen den Beschuldigten erging ein Unterbringungsbefehl wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Zum Vollzug des Unterbringungsbefehls wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.