Kreis Haßberge: Junge Frau in Oberaurach durch Stichflamme verletzt

In Oberaurach im Landkreis Haßberge ist am Sonntagabend eine junge Frau durch eine Stichflamme verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik.



Um 19.13 Uhr ging die Meldung über den Brand in Oberaurach bei der Integrierten Leitstelle in Schweinfurt ein. Wie sich herausstellte, hatte die junge Frau in einen Bio-Ethanol-Ofen Brennflüssigkeit nachfüllen wollen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Haßfurt übersah die Frau jedoch, dass der Ofen bereits brannte. Es kam zu einer Stichflamme, durch die sich die junge Dame Brandverletzungen am Arm zuzog. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.



Nennenswerter Sachschaden ist offenbar nicht entstanden. Im Einsatz waren 21 Feuerwehrleute aus Kirchaich, 20 aus Priesendorf und sechs aus Dankenfeld. ak