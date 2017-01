Kreis Haßberge: Auto überschlägt sich auf A70 - Frau schwer verletzt

Schwerer Unfall am Dienstagabend in Unterfranken: Gegen 17.09 Uhr war die 56 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Haßberge mit ihrem Wagen auf der Autobahn 70 in Richtung Bamberg unterwegs.Zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Theres kam die Frau plötzlich aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem das Auto gegen die Böschung geprallt war, überschlug es sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, mögen sich bei der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck melden unter Telefon 09722/94440.