Kreativität in ganzer Fülle

"Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet". Den Gehalt dieses Zitates des großen Malers Pablo Picasso können Interessenten bei einer Vielfalt an Veranstaltungen des "Kunststücks" im Landkreis Haßberge im März erproben und praktisch umsetzen. Fantasie und Neugierde sind laut einer Mitteilung der Volkshochschule erwünscht!



Start ist am Samstag, 10. März, um 10 Uhr mit einem Kreativtag für Kinder ab zehn Jahren mit der Malerin Jannina Hector und dem Schreiner Thomas Krines. Zeichnen - Sägen - Malen: Im Atelier in der Mühle, Mühlweg 1, in Hofheim können die Kinder ihre Fantasie spielen lassen. Erwachsene lädt die Künstlerin am Samstag, 25. und Sonntag, 26. März, ein. "Transparenz und Überlagerung" sind das Motto zum Malen und Experimentieren Information und Anmeldung: Atelier Jannina Hector, Telefon 09523/950558.



Der Urlaub im Bild

Einen "Aquarell - Malworkshop" leitet Janna Liebender-Folz am Samstag, 11. März, ab 10 Uhr in der Zwerchmaingasse 8 in Haßfurt. Die Teilnehmer versuchen, Urlaubserinnerungen zu Papier zu bringen. Anmeldungen nimmt die Kursleiterin entgegen, Telefon 0160/8518541.



"Cyanotypie - Die Faszination des Blauen": In diesem Workshop am Samstag, 11. März, ab 9 Uhr wird Teilnehmern ab zwölf Jahren die Methode des Eisenblaudrucks (Cyanotypie) nahegebracht. Dabei handelt es sich um eine alte fotografische Technik, die sich leicht umsetzen lässt. Information und Anmeldung beim Kursleiter Stephan Krines, Telefon 09527/ 9521631.



Ulrich Mücke bietet in seinem Atelier in Königsberg, Dr.-A.-Kirchner-Straße 5, Tageskurse. Beginn ist jeweils um 9 Uhr: Radierung - Kaltnadel: am Samstag, 11. März; fränkische Landschaften werden am Samstag, 11. März, mit Ätzradierung gestaltet und am Samstag, 25. März, mit Aquatinta. Anmeldungen nimmt das Volksbildungswerk Königsberg unter Rufnummer 09525/254 entgegen.



Nackte Tatsachen

"Aktzeichnen" bietet das Kunsthaus Ars Vivendi i Ebelsbach, Stettfelder Straße 18 und 20 am Samstag, 11., und Sonntag, 12. März. Dieser Kurs konzentriert sich auf das Wissen um die Zusammenhänge von Anatomie und Proportionen des menschlichen Körpers, andererseits auf deren kreative Umsetzung in der Zeichnung. Information und Anmeldung: Gabriele Schöpplein, gabriel-fine-art@online.de, Ruf 09522/7688.



Ein Musikworkshop mit Richard Filz am Samstag, 18. März, bietet "Bodypercussion". Ganz ohne Musikinstrument, nur mit dem eigenen Körper wird hier Musik gemacht. Spaß ist garantiert! Der Workshop von 10 bis 13 Uhr findet im evangelischen Gemeindezentrum Haßfurt statt, Anmeldung beim Verein Dreiklang , Telefon 0 95 21/3644 oder info@dreiklang-ev.de.



Spuren von herman de vries

Die Führung: "spuren" führt am Samstag, 18. März, in Begleitung von Ellen Schindler in den nördlichen Steigerwald zu "spuren" des Künstlers herman de vries. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Fabrikschleichach (Café Ton). Anmeldung: Vhs-Geschäftsstelle, Telefon 095 21/94200.



Am Sonntag, 19. März, von 11 bis 17 Uhr lädt Hannes Betz zum offenen Atelier in seinem Kunst- und Kunsthandwerkerhof in Westheim ein. Hannes Betz arbeitet mit Holz, Stein und Metall, das er auch gerne miteinander kombiniert. red