Knetzgau will sich erinnern

von CHRISTIANE REUTHER

In die Geschichte blickte der Gemeinderat Knetzgau bei seiner Sitzung am Montagabend. Dabei ging es um ein Projekt, dass vor allem den Gemeindeteil Westheim betrifft.



In Erinnerung an die in der Nazizeit ermordeten unterfränkischen Juden soll in Würzburg an der Aumühle ein Gedenkmal entstehen. Benita Stolz, Fürsprecherin des Gedenkprojektes, stellte mit ihrem Ehemann dem Gemeinderat das Projekt näher vor, an dem sich alle unterfränkischen Gemeinden beteiligen sollen.



Im Gemeindegebiet Knetzgau, vor allem in Westheim, gab es bis 1943 jüdische Mitbürger. Im Jahre 2011 fand in Knetzgau die Ausstellung "Wir wollen uns erinnern" großen Anklang.



Als Symbol der Deportation soll jede unterfränkische Gemeinde, in der Juden gewohnt haben, einen Koffer, eine Decke oder einen Rucksack als Kunstobjekt gestalten. Ein Gegenstück dieses Objekts wird in Würzburg aufgestellt, um an die Geschichte der unterfränkischen Juden, deren Deportation und die Ermordung zu erinnern. Das Konzept für das Denkmal liegt in den Händen des Künstlers Matthias Braun.



Wie das Kunstobjekt gefertigt wird, ob aus Stein, Holz, Metall oder einem anderen Werkstoff bleibt jeder Gemeinde überlassen. Benita Stolz könnte sich vorstellen, dass die Kunstobjekte, die sowohl für die eigene Gemeinde als auch für das Denkmal in Würzburg gefertigt werden, im Rahmen eines Schulprojektes gestaltet werden.



Ein Finanzplan für das Denkmal in Würzburg wurde erstellt und ist laut Benita Stolz mit Gesamtkosten in Höhe von 200 000 Euro verbunden. Der Finanzplan sieht vor, dass von den 109 Gemeinden, in denen Juden lebten und zu denen auch Knetzgau zählt, die Kunstobjekte gestellt werden. Die 200 unterfränkischen Gemeinden ohne jüdische Bewohner sollen sich mit einem 500-Euro-Beitrag beteiligen.



Auf Vorschlag von Bürgermeister Stefan Paulus sollen Angebote für die Kunstobjekte eingeholt und in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden.



Grüne fordern einen Radweg für mehr Sicherheit

Einen Antrag zum Bau eines Radweges von Knetzgau nach Hainert und weiterführend nach Wonfurt hatten die Grünen dem Gemeinderat vorgelegt. Bevor der Rat eine Entscheidung trifft, soll der Verkehr gezählt werden.



Im Zuge der Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Knetzgau nach Hainert und Wonfurt soll die Autobahnüberführung für Radfahrer und Fußgänger entschärft werden, meinen die Grünen. Im Antrag wird vorgeschlagen, dass auf einer Seite der Straße, von Knetzgau kommend Richtung Hainert, ein kombinierter Rad- und Fußweg von 250 Zentimeter Breite angelegt wird. Dazu müsste die Autobahnbrücke um etwa 100 Zentimeter verbreitert werden.



Dieser Rad- und Fußweg sei dringend notwendig im Bereich der Autobahnüberführung beziehungsweise im Bereich der Zufahrtswege, soweit diese nicht genügend einsehbar sind, heißt es im Antrag. Außerhalb dieser Bereiche sieht es Gemeinderat Peter Werner von den Grünen als wünschenswert an, den Radweg auf einer Seite der Straße durchgängig von Knetzgau bis zur Gemeindegrenze von Knetzgau und weiter bis nach Wonfurt und somit lückenschließend über den Fahrradweg von Westheim nach Hainert zu ergänzen. Der Antrag sieht ferner vor, als Sofortmaßnahme, bis der Radweg eingerichtet ist, in den Gefahrenbereichen die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer zu beschränken. Bürgermeister Stefan Paulus grenzte zunächst den Radwegbau auf den Gemeindebereich ein, das heißt von Knetzgau bis nach Hainert.



Der Radweg ist in diesem Gebiet laut Aussage des Bürgermeisters technisch machbar. Die benötigten Flächen befänden sich größtenteils im Eigentum der Gemeinde Knetzgau. Laut Auskunft der Regierung von Unterfranken könne die Maßnahme mit 50 bis 60 Prozent gefördert werden. Bei geschätzten Baukosten in Hohe von 640 000 Euro müsste die Gemeinde Eigenmittel in Höhe von 300 000 Euro aufbringen.



Fördervoraussetzung sei, dass ein Bedarf für einen Radweg nachgewiesen wird, hieß es. Dafür wird die Gemeinde zunächst eine Verkehrszählung durchführen. Das Ergebnis wird in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt, um das Projekt voranzutreiben und Zuschüsse zu beantragen, wie vereinbart wurde.