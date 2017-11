Kleine Schönheiten auf vier Beinen

Großer Auftritt für kleine Hunde. Am Sonntag, 28. September, ab 9 Uhr, findet die internationale Kleinhundeausstellung in der Laimbachtalhalle in Gerach statt. Veranstalter ist der "Club der Kleinhunde" mit Sitz in Ebern.



Fast 100 Hunde sind gemeldet. Neben Shih Tzu, Yorkshire Terrier, gibt es auch Malteser, Möpse, Pekinesen, Pudel, Seidenspitze, West-Highland White Terrier, Zwergschnauzer und so seltene Tiere wie Russiky Toy, Prager Rattler und Bolonka. Dem Sieger dieses Zusammentreffens rassiger Vierbeiner winkt der Titel als "Frankensieger 2014". Zur Bewertung reist eigens eine Preisrichterin aus England an.



"Kleinhunde sind ganz normale Hunde. Wir waren in den ersten Jahren, nachdem wir unseren Verein gegründet hatten, zur Ausbildung sogar immer auf dem Schäferhundeplatz in Heubach", sagt Ehrenvorsitzende und Hauptzuchtwartin Elfriede Schorn aus Ebern. Von nervigen Kläffern sind ihre Yorkshire Terrier weit entfernt.

Der 13 Monate alte "Indigo vom Steinberg" aus ihrer Zucht liegt während des fast einstündigen Gesprächs gelassen in seiner Transportbox und schläft. Und das obwohl nur einige Meter weiter die läufige Shih Tzu Hündin "Lucy of the Chinatown" ebenfalls in ihrer Transportbox ruht.



Freundliches Wesen

Gesundheit und ein freundlichen Wesen sind Elfriede Schorn und ihren Kolleginnen im Eberner "Club der Kleinhunde" (CDK) am wichtigsten. Deshalb haben die Damen vor etwas mehr als 20 Jahren den Verein gegründet. Schon damals züchtete Elfriede Schorn Yorkshire Terrier. "Da musste ich immer zu den monatlichen Clubabenden bis nach Ansbach fahren", erinnert sie sich. So kam sie auf die Idee, hier in Ebern selbst einen Verein aufzumachen.



Weil sie noch andere engagierte und besonders an der Tiergesundheit interessierte Freunde kannte, entschied sie sich den Club gleich für mehrere Rassen zu öffnen. Damit stand sie zunächst einmal außerhalb des Verbands deutscher Hundewesen (VDH), der nur rassereine oder sehr ähnliche Rassen zusammenfassende Untervereine hat.



Zu viele Standards

Aber mit den Vorgaben des VDH sind die Hundefreunde aus dem Baunachgrund eh nicht glücklich. "Der Verband interessiert sich viel zu sehr für seine Standards und zu wenig für wirklich gesunde Hunde.



Schauen Sie die Schäferhunde mit ihren tief liegenden Kruppen an, die sind alle krank", meint Elfriede Schorn. Inzucht und Verpaarungen mit nahe verwandten Tieren seien im CDK verboten, außerdem müsse immer die Kniescheibe, ein besonderes Problem bei den Kleinhunden, per Röntgenbild untersucht werden, bevor ein Hund zuchttauglich geschrieben werden kann.



"Viele machen auch noch freiwillig Augenuntersuchungen", ergänzt die Zweite Vorsitzende und Zuchtwartin Petra Paulus aus Rentweinsdorf. Erst dann erhalten die Züchter die begehrten Papiere, auf die Rassetierbesitzer Wert legen und die praktisch so etwas wie der Ausweis des Hundes sind.



Mitglieder rund um den Globus

Der Erfolg gibt den Züchterinnen in ihrem kleinen, aber feinen Verein recht. Inzwischen haben sie Mitglieder überall auf der Welt, von den USA bis nach Russland; die aktuelle Vorsitzende Christine Andres lebt in Offenbach bei Frankfurt, aber der Hauptsitz ist weiter Ebern.



Meist sind es Welpenkäufer, die nach der guten, intensiven Beratung eingetreten und jetzt selber Züchter sind.

Auch viel Information zur Tiergesundheit wird bei der Veranstaltung in Ebern geben. Interessenten können ihren eigenen Hund gegen Vorlage eines gültigen Impfpasses selber ausstellen. Für Kinder wird ein kurzweiliges Beiprogramm geboten. Der Eintritt ist frei.