Hund gerät in eine Schlagfalle

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, 7. Januar. Gegen 11 Uhr ging eine 52-jährige Frau mit ihrem Hund am Ortsrand von Mechenried in Richtung Kleinmünster spazieren. Dabei lief der Hund auf einem Holzlagerplatz durch eine Hecke und trat in die Schlagfalle, schilderte die Polizei. Das Tier, ein Golden Retriever, wurde dabei schwer verletzt und musste tierärztlich versorgt werden.



Bisher hat sich in dem Fall noch keine heiße Spur ergeben. Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem Fallensteller. Die Inspektion in Haßfurt richtet sich insbesondere an Jagdberechtigte, Personen aus der Land- und Forstwirtschaft sowie Freizeitsportler, die sich zur fraglichen Zeit am Ortsrand von Mechenried aufgehalten haben. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben? Die Dienststelle ist erreichbar unter der Telefonnummer 09521/9270.