Hoher Schaden durch Autoklau

In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Kreisstadt zu Diebstählen, bei denen sogar ein teurer Wagen verschwunden ist. Weil in diesem einen Fall die Wertgrenze erreicht ist, hat sich in die Ermittlungen vor Ort auch die Kriminalpolizei in Schweinfurt eingeschaltet. Vor allem erhoffen sich die Ermittler jetzt erst einmal Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 09521/9270. Nach dem Bericht der Polizeiinspektion in Haßfurt waren die bislang unbekannten Autodiebe in der Nacht zum Mittwoch unterwegs.



Fahrzeug im Wert von 30 000 Euro

Vom Gelände eines Autohändlers in Sylbach am Kreisverkehr entwendeten sie zwischen 18.30 und 11 Uhr Vormittags einen auf der Freifläche in der Wengertstraße/Amonshöhe abgestellten grauen Audi, Typ Q 7, Farbe grau. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 30 000 Euro. Hier wurden in die Ermittlungen die Kriminalpoizisten aus Schweinfurt eingeschaltet.



Ein weiterer Pkw-Diebstahl fand ebenfalls in dieser Nacht statt, und zwar zwischen 20 und 8.45 Uhr in der Kaplaneigasse. Hier entwendeten die Autodiebe auf unbekannte Art und Weise einen VW-Bus, T 4. Das blaue Fahrzeug stand ordnungsgemäß abgestellt in der Kaplaneigasse und hat noch einen Wert von 6000 Euro. Die Polizeiinspektion in Haßfurt teilt in diesem Zusammenhang mit, dass es nicht der einzige VW-Bus ist, der in den letzten Wochen verschwunden ist: Mit diesem Wagen waren in den letzten Wochen jetzt bereits vier VW-Busse des Typs T 4 gestohlen.



Automarder am Werk

Inwieweit möglicherweise eine Bande von so genannten Automardern ihr Unwesen treibt, konnte die Polizei auf Anfrage zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen. Eventuell stehen die Fahrzeugdiebstähle im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kennzeichenpaares in der Nikolaus-Drebinger-Straße 27 in Zeil. Hier wurden bereits am Montag zwischen 17 und 18 Uhr die beiden Kennzeichen HAS-FB 30 von einem vor dem Anwesen geparkten Pkw der Marke VW entwendet.