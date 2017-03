Helm ab - zum Kauf moderner Ersatzstücke

von HELMUT WILL

"Helm auf" für die Feuerwehr Untermerzbach. Deren Mannen hoffen, wie es bei der Jahresversammlung am Freitag deutlich wurde, bald mit neuen Helmen ausgestattet zu werden. "Helm ab" für Siegfried Kirchner, der seit 1971 aktiver Feuerwehrmann war und aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst verabschiedet wurde.



Udo Schwappach, Vorsitzender des Feuerwehrvereins freute sich im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses über viele Feuerwehrangehörige. Julian Schmidbauer erinnerte an die letzte Jahresversammlung, indem er das Protokoll verlas. Beim Kassenbericht berichtete Nadine Schramm von einem Plus in der Vereinskasse.

Ihr wurde von Albert Schwarzböck eine gute Kassenführung bestätigt. Neu als Kassenprüfer wurden Holger Burkard und Jürgen Scholl bestimmt.



Als Jugendwartin teilte Nadine Schramm mit, dass die Feuerwehr im Gemeindegebiet 26 Jugendliche zähle, die von Udo Schwappach, Gerhard Popp, Alexander Wendler und ihr betreut würden. Aktionen der Jugendlichen waren die Christbaumaktion, die Teilnahme an Faschingsumzügen, das Maibaumfest, ein Ausflug, die Teilnahme am Festzug aus Anlass 50 Jahre Grundschule Untermerzbach, der Gemeindefeuerwehrtag und die Adventsfeier.



Insgesamt wurden 16 Übungen abgehalten. "Die Beteiligung an den Übungen war immer toll", freute sich Nadine Schramm. Zwölf Jugendliche unterzogen sich einem Wissenstest.



"Ich bin stolz auf unsere zahlreichen Veranstaltungen und es ist schön, zusammen mit Euch abwechslungsreiche Sachen zu erleben", schloss die Jugendreferentin.



Aufgrund der Verhinderung des Atemschutzwartes Manuel Wolfram erläuterte Ralph Morgenroth dessen Bericht. Demnach gibt es 25 Atemschutzträger, fünf in Memmelsdorf, vier in Wüstenwelsberg, zwei in Obermerzbach und 14 in Untermerzbach. Belastungsübungen in der Atemschutzstrecke in Knetzgau wurden sechs mit je vier Teilnehmern durchgeführt.



Drei Standortübungen mit verschiedenen Szenarien wurden durchgespielt und entsprechende Unterweisungen vorgenommen. "1148 Kilometer haben wir im letzten Jahr bei Fahrten zu Übungen zurückgelegt", sagte Morgenroth.



Zweiter Kommandant Sven Liebermann berichtete über die Absturzsicherung. "15 Personen, darunter zwei Frauen, haben einen Lehrgang in Absturzsicherung absolviert", sagte Liebermann und es wurden zwei Übungen vorgenommen.



Auch das Hochregallager der Firma Rösler in Memmelsdorf habe man sich angesehen, um dort für einen möglichen Einsatzfall Kenntnis von den Örtlichkeiten zu haben.



Ralph Morgenroth, federführender Kommandant der Gemeinde Untermerzbach und Kreisbrandmeister, blickte auf das Einsatzjahr 2016 zurück und zog eine positive Bilanz: "Der Ausbildungsstand unserer Feuerwehr ist gut, wir hatten im Jahr 2016 zehn Einsätze, heuer im Januar waren es schon fünf", sagte er.



Durchgeführt wurden nach seinen Worten 14 Standortübungen mit guter Beteiligung. Einige Kameraden haben die Feuerwehrschule in Würzburg besucht, als Leiter einer Feuerwehr Sven Liebermann, als Gerätewart Joachim Büchner und als Leiter Atemschutz Manuel Wolfram.



An einem Fahrsicherheitstraining nahmen Joachim Büchner, Sebastian Hundt, Sven Liebermann und Nadine Schramm teil. "Die Löschübungen mit Seminarteilnehmern der Verwaltungsberufsgenossenschaft laufen gut, 78 Gruppen haben wir in 2016 geschult", sagte Ralph Morgenroth.



Ein positives Resümee zog er über den Gemeindefeuerwehrtag, der sowohl aus übungstechnischer Sicht als auch in finanzieller Hinsicht ein Erfolg war.

Für das Einsatzfahrzeug wurde vom Feuerwehrverein ein neues Martinshorn angeschafft. "Das alte hat nur lauter gekrächzt", sagte der Kommandant.



Es sei auch an der Zeit neue Einsatzhelme anzuschaffen. Morgenroth stellte die positiven Aspekte eines zeitgemäßen Helms denen der bisherigen alten Helme gegenüber. Kosten wird ein neuer Helm 210 Euro und er hofft, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre alle Aktiven mit neuen Helmen ausgestattet werden können.



Zweiter Bürgermeister Siegfried Kirchner (Bürgerblock), wurde aus der aktiven Wehr verabschiedet. Nach den Worten von Kommandanten Ralph Morgenroth trat Kirchner 1971 in die Wehr ein und hat 46 Jahre aktiven Dienst verrichtet. Er habe eine Ehrung erfahren, als er 40 Jahre dabei war. "Du bist durch deinen Einsatz ein Vorbild für unsere Jugend", sagte Morgenroth und überreichte ihn zusammen mit Zweitem Kommandanten Sven Liebermann ein Präsent.



Siegfried Kirchner brachte als Zweiter Bürgermeister seine Wertschätzung für die Angehörigen der Feuerwehr zum Ausdruck. Die Gemeinde Untermerzbach stehe hinter ihrer Wehr, was durch die hohen Investitionen deutlich werde.



In diesem Zusammenhang sprach er an, dass einige neue Feuerwehrpumpen angeschafft würden, weil die alten "ausgedient" hätten. "Wir haben erst im letzten Gemeinderat die Ersatzbeschaffungen für unsere Wehren beschlossen", sagte Kirchner.



Kreisbrandinspektor Thomas Habermann sagte, dass die Einführung des Digitalfunkes mit allen nötigen Ausbildungen eine "starke Leistung" war. Siegfried Kirchner bezeichnete er als Vorbild für die Jugend, da er den aktiven Feuerwehrdienst von Anfang an bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze durchgezogen habe.

Ehrenamtskarten, die von Sandra Schramm (CSU), sie ist Feuerwehrreferentin im Gemeinderat Untermerzbach besorgt wurden, wurden an Feuerwehrleute verteilt.