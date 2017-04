Haßfurter Ballettschule mit Rekord

Es ist eine lange währende Erfolgsgeschichte: Seit über einem Jahrzehnt nimmt die Ballettschule "On Point" am Deutschen Ballettwettbewerb teil. Der fand heuer vom 6. bis 9. April in Fürstenfeldbruck in der Nähe von München statt. Die Haßfurter Ballett-Schüler waren dabei mit einer Rekordzahl von 13 Tänzen äußerst erfolgreich. Mit ihren Darbietungen schafften sie die Qualifikation zum Dance World Cup, der vom 23. Juni bis 1. Juli 2017 in Offenburg ausgetragen wird.



Mit einer Beteiligung von rund 1000 Tänzern und Tänzerinnen aus über 60 Ballett- und Tanzschulen ging der größte deutsche Ballettwettbewerb über die Bühne. Gezeigt wurden mehr als 300 Tänze in den Kategorien Klassisches Ballett, Nationaltanz, Stepptanz, Modern- und Jazz-Dance, HipHop, Gesang und Tanz sowie Showtanz, welche sich über fünf Regionalwettbewerbe qualifiziert hatten.



Aus Haßfurt war eine Truppe von über dreißig Tänzerinnen und Tänzern, fünf Begleitpersonen sowie zahlreichen Eltern und Fans Richtung München gereist, um mit insgesamt 16 Aufführungen in verschiedenen Kategorien anzutreten.



Mit großem Erfolg: mit sechs Deutschen Meistertiteln, zwei Vize-Meistertiteln, einem dritten Platz und vier vierten Plätzen qualifizierten sich in einem extrem starken Teilnehmerfeld ganze 13 "On Point"-Darbietungen für den internationalen Dance World Cup in Offenburg - als Gastgeberland durfte Deutschland in diesem Jahr ausnahmsweise auch die vierten Plätze nominieren.



Internationale Konkurrenz

"Es erfüllt uns immer wieder mit großem Stolz, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler dank ihres hohen tänzerischen Niveaus mit der nationalen und internationalen Konkurrenz messen und häufig auch durchsetzen können", freut sich die Leiterin der Ballettschule, Uta Möller-Reuß.



Ganze sechs Deutsche Meistertitel gingen in diesem Jahr nach Haßfurt: das Quartett Lorraine Bühl, Julia Pataky, Alicia und Yannick Reuß holten sich mit dem polnischen Tanz "Man(n) muss sich entscheiden" den ersten Platz ebenso wie Yannick Reuß, welcher mit "Tanzteeny Foili" für Aufsehen sorgte.



Gesang und Tanz

Vier weitere Goldmedaillen holten sich die Talente von "On Point" in der Kategorie Gesang und Tanz. Mit "She taught me how to yodel" konnte sich Lorraine Bühl wie schon im Vorjahr den Titel der Deutschen Meisterin sichern und auch die Geschwister Alicia und Yannick Reuß mit ihrem Duett "Baby, it`s cold outside" und Yannick Reuß mit seinem Solostück "If I only had a brain" ließen die zahlreiche Konkurrenz hinter sich.



Schließlich konnten auch die zwölf Tänzerinnen und Tänzer der Leistungsklasse drei mit einem sensationellen Auftritt aus dem Musical "Fame" über die Deutsche Meisterschaft jubeln. Über Silbermedaillen freute sich eine gemischte Gruppe aus den Leistungsklassen zwei und drei mit einem "Traumwalzer" in der Kategorie Ballett sowie ein Kinderballett-Quartett aus 13-jährigen Tänzerinnen mit "Romanesque". Ein dritter Rang ging an ein "On Point"-Trio mit "Freundinnen". Vierte Plätze erreichten das Ballett-Solo "Tschaikowsky Variation", der "Tanz der Winzer" sowie eine "Mazurka" der Leistungsklasse zwei sowie "La Péri" der Leistungsklasse drei. kk