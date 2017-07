Haßfurt: Motorradfahrer erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Schwere Verletzungen hat ein 40 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (27. Juni) auf der Staatsstraße 2275 erlitten, sie Informationen der Polizei.



Der Motorradfahrer fuhr gegen 09.15 Uhr mit seiner Suzuki von Hofheim in Richtung Rügheim und wollte vorher nach links zur B 303 abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er einen entgegenkommenden Renault Menage, der von einem 59 Jahre alten Mann geradeaus in Richtung Hofheim gesteuert wurde. Wie die Polizei berichtet, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei das Motorrad noch gegen den BMW einer 53 Jahre alten Frau geschleudert wurde.



Der Motorradfahrer erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Hofheim. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich auf ungefähr 19.000 Euro. Ein Ersthelfer war ein unbeteiligter, namentlich nicht bekannter Transporterfahrer. Dieser wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.