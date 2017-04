Grenzen haben viele Gesichter

Angeregt durch den informativen Vortrag von Dr. Gerrit Himmelsbach über die Geschichte von Grenzen veranstaltete der Historische Verein Landkreis Haßberge seinen Stammtisch im zweiten Vierteljahr in Zeil als Feldbegehung. Der örtliche Geschichtsforscher Heinrich Weisel führte diese Begehung, bei der ein "Lochberg" besucht wurde und man den Verlauf der einstigen "Landwehr" im Maintal von der Höhe aus besichtigte.



Das Wort "Loch" in Landkarten kann im Fränkischen viele Bedeutungen haben. Oftmals wurde durch Kartografen die örtliche Mundart schriftlich in Dokumenten und Karten festgehalten, so dass einstige (Wein- )Lagen oft als "Loch" bis heute erkennbar sind. Natürlich spricht sich auch die (Wasser- )Lache nahezu gleichlautend aus und führte häufig zu gleichlautenden Niederschriften.



Und das Loch in seiner Bedeutung als Öffnung oder Höhle hat ebenso Einzug in Flur- und Siedlungsnamen gefunden. Als ob das nicht schon genug wäre, kommt auch noch das alte Wort "Lache" im Sinne von "Grenzmarke" dazu und kann in Flurnamen erhalten geblieben sein.



Lehnwort aus dem Slawischen

Wie schwierig es sein kann, den tatsächlichen Ursprung bei heutiger Schreibweise einzuschätzen, sollte dieser Spaziergang zeigen. Das Wort "Grenze" ist ein Lehnwort aus dem Slawischen und erhielt erst durch Luther Einzug in die deutsche Hochsprache.



Heinrich Weisel führte die Heimatforscher zu einem Südhang am westlichen Ende der Zeiler Wohnbebauung, der von der B26 gut zu sehen ist. Dort soll nach Notizen aus den 1970er Jahren einst eine Flur als Lochberg bezeichnet worden sein, was aufgrund der Lage sehr glaubwürdig erscheint: Aus mehreren alten Karten ist zweifelsfrei erkennbar, dass die Südhänge zwischen Hohe Wann und Zeil einst ein großes Weinanbaugebiet waren. Demnach könnte die Weinlage namengebend gewesen sein.



Gleichzeitig befanden sich an den Hängen Gruben, in denen vielleicht nach Sandstein, Lehm, Gips oder gar Erz gesucht wurde. Folglich könnte auch schlicht das "Loch" gemeint worden sein. Geologisch leicht erklärbar und durch viele Bauherren in der Nähe bezeugt, befindet sich auf der angrenzenden Hochebene ein Wasseraustritt, was greifbar durch die Lichtleinsquelle bezeugt wird. Somit befinden sich auch Wasserlachen im Bereich des Möglichen. Und schließlich erstreckte sich einst auf dem Grat der Hänge die Flurgrenze zwischen Zeil und Krum, weshalb das Wort Lache im Sinne von Grenzmarkierung nicht ausgeschlossen werden kann. So war diese Station der Forscher ein weiterer Beleg dafür, wie viele Überlieferungen bis heute nicht präzise nachvollzogen werden können.



"Landwehr" bis heute erkennbar

Die Gruppe zog weiter und konnte einen herrlichen Ausblick ins Maintal und die dort noch heute sichtbare "Landwehr" genießen. Dieses historische Geländemerkmal war zeitweise Grenze zwischen den Bistümern Bamberg und Würzburg. So zog sich einst über Jahrhunderte gewissermaßen eine "Landesgrenze" zwischen Augsfeld und Zeil sowie zwischen Zeil und Krum dahin.



Nach der Feldbegehung traf man sich in geschichtsträchtiger Schankstätte, also im Brauereigasthof Göller, um an historischen und modernen Dokumenten weiter darüber zu diskutieren, wo sich einst die Grenze von Zeil genau befunden haben soll. Das Kartenmaterial stellte Weisel zur Verfügung, der zudem mit Überlieferungen historischer Grenzstreitigkeiten sehr unterhaltsame Beiträge lieferte. In der Fachdiskussion stellte sich schnell heraus, dass noch viel mehr Archivarbeit notwendig ist, um die einstigen Grenzen nachzuvollziehen. Das Problem ist nämlich, dass etwa um 1600 verschiedene Grenzen existierten. Hüte-, Flur-, Bistums-, Gerichts- und Zent-Grenzen konnten zwischen zwei Örtlichkeiten völlig unterschiedliche Verläufe einnehmen. Um die Problematik auf die Spitze zu treiben, wechselten manche Grenzen im Laufe der Geschichte nicht nur ihren Verlauf, sondern auch ihre Funktion.



Bis zu den Augsfelder Sportplätzen

Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte es so gewesen sein, dass schon im Spätmittelalter die "Zeiler Flur" bis an die Augsfelder Sportplätze reichte, während sich die Bistümer Bamberg und Würzburg weiter östlich an der Landwehr schieden.



Streit als Grund für die Karten

Und nicht erst in heutiger Zeit führen diese komplexen Verhältnisse zu Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, denn fast alle historischen Karten wurden nur aufgrund von Grenzstreitigkeiten angefertigt. Für Beiträge und Fragen zu diesem Thema steht der Historische Verein Landkreis Haßberge allen Interessierten gerne zur Verfügung. Mindestens eine Erkenntnis wurde aber an diesem Abend gewonnen: Je weniger Grenzen es gibt, desto weniger kann man sich um sie streiten. red