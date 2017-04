Glaube verbindet

von JENS FERTINGER

Das ökumenisches Christusfest soll am Ostermontag in Hofheim evangelische und katholische Christen verbinden. Der evangelische Dekan Jürgen Blechschmidt informierte über Idee und Durchführung der Veranstaltung.



Da in diesem Jahr weltweit Reformationsjubiläen gefeiert werden, stellt sich als Erstes die Frage: "Kann ein Reformationsjubiläum überhaupt ökumenisch gefeiert werden?"



Jürgen Blechschmidt Während in früheren Jahrhunderten Reformationsjubiläen national und in konfessioneller Abgrenzung begangen wurden, soll es dieses Mal von Offenheit, Freiheit und Ökumene geprägt sein. Die Reformatoren wollten grundsätzlich keine Kirchenspaltung und setzten ihre Hoffnung auf eine Einigung bis zum Augsburger Reichstag im Jahre 1530. Beide Kirchen haben sich inzwischen weiterentwickelt, die Betonung liegt nicht mehr auf den Unterschieden, sondern auf den Gemeinsamkeiten, die nunmehr ernster genommen werden als früher. Unterschiede bestehen noch immer beim Amtsverständnis und bei den Frömmigkeitstraditionen. Aber wegen der vielen Gemeinsamkeiten - vor allem aber wegen des gemeinsamen Bekenntnisses zu Jesus Christus - kann man auch viel miteinander machen.



Wie kam es zu der Idee, ein ökumenisches Christusfest in Hofheim durchzuführen?



Bei einem Treffen zwischen evangelischem Kirchenvorstand Rügheim-Kleinmünster und dem katholischen Pfarrgemeinderat Aidhausen-Riedbach wurde diese Idee geboren. Sie fand sofort positive Aufnahme in den Gremien. Man einigte sich, dass neben dem Reformationstag eine weitere große Dekanatsveranstaltung stattfinden sollte. Der Termin für ein ökumenisches Christusfest wurde auf den Ostermontag gelegt. Dieses Datum wurde bewusst gewählt, da es in der katholischen Kirche üblich ist, an diesem Tag zu einem sogenannten Emmaus-Gang einzuladen.

Solche gemeinsamen Feste und Begegnungen sind in unserer heutigen Zeit durchaus vonnöten, denn unsere Gesellschaft wird zunehmend atheistischer. Katholiken und Lutheraner sollten immer von der Perspektive der Einheit und nicht von jener der Spaltung ausgehen, um das zu stärken, was sie gemeinsam haben, auch wenn es viel leichter ist, die Unterschiede zu sehen und zu erfahren. Beide großen christlichen Kirchen sollen in der Verkündigung und im Dienst an der Welt gemeinsam Zeugnis für Gottes Gnade ablegen und die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wiederentdecken!



Wie sieht denn nun die Planung für die Veranstaltung aus?



Vor dem ökumenischen Gottesdienst in der großen Sporthalle der Mittelschule Hofheim, bei dem Bezirksposaunenchor, Kantorei Haßberge und Gospelchor "Praising People" mitwirken werden, findet ein Emmaus-Gang nach Hofheim aus verschiedenen Dörfern der Umgebung statt. Die Vorbereitung und Durchführung dieses Teils der Veranstaltung liegt in den Händen der jeweiligen Gemeinden. Der ökumenische Gottesdienst selbst, der um 14 Uhr beginnt, nimmt teilweise Bezug zu jener Liturgie, die für deutschlandweite Versöhnungsgottesdienste unter dem Motto "Erinnerungen heilen" beispielsweise in der Michaeliskirche Hildesheim und der Stephanskirche Bamberg im vergangenen Monat stattgefunden haben. Im Rahmen des Gottesdienstes erwartet die Besucher eine Dialogpredigt zwischen dem katholischen Dekan Stephan Gessner und mir.

Nach dem Gottesdienst soll zur Erinnerung an diese außergewöhnliche Veranstaltung ein gemeinsames Foto auf dem Hartplatz entstehen, welches von dem Motto "evangelische und katholische Christen versammeln sich um das Christusmonogramm" geprägt wird.

Der Nachmittag klingt dann in der Aula der Mittelschule gemütlich aus mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken. Die Verantwortlichen hoffen auf erfolgreiche Resonanz seitens der Bevölkerung, die durch ihr Erscheinen kundtut, dass ihr Ökumene am Herzen liegt.

Das Gespräch führte Jens Fertinger.





Das ökumenische "Christusfest"

Termin Evangelische und katholische Christen feiern in Hofheim am Ostermontag, 17. April, an der Mittelschule.



Beginn Vor dem Gottesdienst führt die Gläubigen aus den Dörfern der Umgebung der Emmaus-Gang nach Hofheim.



Gebet Um 14 Uhr beginnt der ökumenischer Gottesdienst in der großen Sporthalle der Mittelschule; zeitgleich gibt es einen Kindergottesdienst in der kleinen Sporthalle.



Begegnung Nach dem Gottesdienst ist ein gemeinsames Foto auf dem Sportplatz geplant, und dazu versammeln sich evangelische und katholische Christen um das Christus-Monogramm. Anschließend ist in der Aula für das leibliche Wohl gesorgt.