Glatteis im Kreis Haßberge: Drei Unfälle und fünf Verletzte

Gleich drei Unfälle hat es im Landkreis Haßberge wegen Glätte gegeben. Dabei wurden fünf Personen verletzt, teilt die Polizei mit.



Der erste geschah auf der B 303 am Sonntagmorgen um 09.40 Uhr, bei Kreuzthal. Ein 79 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Pkw von Hofheim in Richtung Schweinfurt und wollte nach rechts Richtung Kreuzthal abbiegen. Aufgrund plötzlich eintretenden Glatteises konnte sie nur noch über eine Verkehrsinsel in das angrenzende Wäldchen fahren. Dort kam sie schließlich mit ihrem Auto an einem der Bäume zum Stehen und verletzte sich. Der verständigte Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Pkw beträgt ungefähr 3000 Euro. Ihr beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Nur drei Minuten später ereignete sich gegen 09.43 Uhr auf der B 303 bei Kreuzthal ein weiterer Glatteisunfall mit drei leichtverletzten Personen. Ein 55-Jähriger steuerte zuvor seinen Pkw von Coburg in Richtung Schweinfurt. In einem Waldstück, das sich nur einen guten Kilometer entfernt von der Abzweigung nach Kreuzthal befindet, kam er dann auf Grund plötzlich auftretenden Glatteises ins Schleudern und landete mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Graben. Bei dem Geschehen verletzten sich drei Personen leicht. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Schaden am Pkw beträgt in etwa 5000 Euro.



Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 40 Jahre alte Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr. Sie befuhr zuvor die Staatsstraße 2276 von Tretzendorf in Richtung Unterschleichach. Über einem Amphibientunnel war die nasse Straße überfroren, was zur Folge hatte, dass das Heck ihres Fahrzeugs ausbrach und der Pkw die rechte Leitplanke durchbrach. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Auto, an dem hoher Schaden von rund 33.000 Euro entstand, musste mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden.