Für schnelle Hilfe auf dem Main

Ein junger Mann mit Suizidgedanken springt von der Brücke zwischen Sand und Zeil in den Main. Nach dem Eintauchen ins Wasser besinnt er sich und schreit um Hilfe. Das war das Szenario, das der Schnelleinsatzgruppe (SEG) der Wasserwacht Sand/Zeil vorgegeben war. Im Rahmen der Bayern-übung am Wochenende haben landesweit 27 Kreiswasserwachten teilgenommen, davon eben die Wasserwacht Sand/Zeil als einzige im Landkreis Haßberge. "Übung gehört bei uns immer dazu", weiß Johannes Rennert, der stellvertretende Vorsitzender der Ortsgruppe. "Nur wer die Abläufe im Detail kennt und immer trainiert hat, kann im Notfall schnell und sicher handeln", schildert er.



Mit Vollgas

Der vermeintliche Selbstmörder, dargestellt von Jonathan Jung, paddelt wie wild im Wasser. Er klagt über eine Verletzung am Bein. Da naht schon die Hilfe herbei. Die Rettungsbootführer Peter Kuhn und Florian Betzold, zusammen mit der Rettungsschwimmerin Elena Johanydis und Wasserretter Jonas Rottmann, geben Vollgas mit ihrem Motorboot. Von der Wachstation am Sander Baggersee geht es hinaus auf den Main, stromaufwärts in Richtung Brücke. An der Unglücksstelle angekommen, wird schnell ein Rettungsring ausgeworfen und zwei Retter springen sofort in das 15 Grad kalte Wasser. Sie sichern den entkräfteten Jugendlichen und legen ihn auf ein Spineboard, ein Rettungshilfsmittel aus Hartplastik. Mit vereinten Kräften wird der Verletzte an Bord gebracht und nach Rückfahrt zur Wachstation dem Rettungsdienst übergeben.



"Bei einer Person im Wasser muss es einfach schnell gehen. Da sollte jeder Handgriff sitzen", sagt Johannes Rennert, der auch Technischer Leiter bei der Wasserwacht Unterfranken ist. Bewertet wurde deshalb bei der Übung, wie schnell, sicher und sorgfältig vorgegangen wird und wie lange es dauert, bis die Person gerettet ist. Augenmerk wurde dabei auch auf Sicherheitsaspekte gelegt. Und so wurde am selben Tag noch einmal eine ähnliche Übung im Sander Baggersee durchgeführt, bei der man annahm, dass ein Schwimmer einen Krampf bekam und deshalb unterzugehen drohte. Auch diese "Rettung" klappte einwandfrei und zeigt, dass auch gerade an einem Badesee eine Schwimmaufsicht wichtig ist.



Ehrenamtliche Leistung

Über 11 300 Stunden haben die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Sand/Zeil im vergangenen Jahr geleistet. Ein Großteil hiervon entfiel auf den Dienst in der Wachstation am Sander Baggersee. Aber nur herumsitzen und darauf warten, dass etwas passiert, das ist nicht die Art der Wasserwacht. Vielmehr wurde die Zeit auch dazu genutzt, die Ausrüstung zu kontrollieren und die aktiven Mitglieder aus- und weiterzubilden. Eine Weiterbildung macht zum Beispiel zurzeit Elena Johanydis, die derzeit noch Rettungsschwimmerin im Wasserrettungsdienst ist. Die ehrgeizige junge Sanderin will aber eine Qualifikationsstufe höher klettern und wird demnächst die Prüfung zur Wasserretterin ablegen.



212 Mitglieder hat die Wasserwacht Sand/Zeil, davon sind 45 aktiv und rund 20 Männer und Frauen wirken in der SEG mit. Der seit 48 Jahren bestehende Verein setzt auf die Jugendarbeit. In drei Altersstufen können Mädchen und Buben im Alter von acht bis 17 Jahren die Wasserwacht kennenlernen. Neben dem wöchentlichen Hallenbadtraining, den Erste-Hilfe-Kursen und Rettungsschwimmwettbewerben kommt der Spaß nicht zu kurz. Das alljährliche Jugendzeltlager findet zum Beispiel immer viel Anklang.