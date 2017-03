Für Sach- und saubere Politik

Das Ringen um die Zukunft der Haßberg-Kliniken, die Verkehrsanbindung an den Großraum Nürnberg, aber auch der Kampf gegen die Politikverdrossenheit und den Populismus waren Themen beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler und der Überparteilichen Zeiler Liste in Zeil. Die Redner des Abends waren nach einer Pressemitteilung der Freien Wähler der stellvertretende Landrat Oskar Ebert, der Haßfurter Bürgermeister Günther Werner und die stellvertretende Kreisvorsitzende der Freien Wähler, Sabine Weinbeer.



Herausforderungen zuhauf

Viele Herausforderungen halte die Arbeit im Kreistag parat, berichtete Oskar Ebert aus der Arbeit der FW-Fraktion. Doch die Schulsanierungen mit hohen Millionenbeträgen, aber auch hohen Förderungen, die Straßen, die Breitbandversorgung und der Öffentliche Personennahverkehr, "das ist alles beherrschbar. Wir nehmen da viel Geld in die Hand, aber das läuft". Meist herrsche in der Sache große Einigkeit, manchmal werde auch kontrovers diskutiert, wie etwa um den Gelben Sack. Aber dazu sei ein Parlament schließlich da. Richtig gefordert sei der Kreistag aber in der Frage, ob und wie die Kreiskliniken so aufgestellt werden können, dass sie nicht in den Ruin laufen. Auf drei Millionen Euro beläuft sich laut Ebert derzeit das jährliche Defizit. "Das kann der Kreis auch bei Niedrigzins nicht lange schultern", erklärte der Untersteinbacher.



Aufnahme im Verkehrsverbund

Günther Werner berichtete vom Betritt des Kreises Haßberge zum Verkehrsverbund VGN der Metropolregion Nürnberg. Diesen werde der Kreistag im März beschließen. Vor allem für Ausflügler und Pendler wird er laut Werner große Vorteile bringen, auf lange Sicht auch für die Streckenverbindungen im Kreis. In den ersten Jahren müsse der Kreis die Harmonisierungsdefizite für die örtlichen Busunternehmen ausgleichen. Er bedauerte, dass der Anschluss in Richtung Westen an den VVN etwas länger wegen des dortigen Tarifsystems dauere. Doch für den Landkreis Haßberge sei es wichtig, sich beidseits anzubinden, um die zentrale Lage optimal nutzen zu können.



Werner stellte das Bemühen um ein Kunsthaus mit Werken von Herman de Vries in Haßfurt vor. Die Investition in das prägende Fachwerkhaus im Herzen Haßfurts sei bereits in trockenen Tüchern, die Zuschüsse hoch, wenn es ein solches Museum wird. Auch die Zusage von de Vries stehe, Kunstwerke in eine Stiftung zu geben, damit sie dort gezeigt werden können. Jetzt sei er intensiv auf der Suche nach Sponsoren für die laufenden Kosten, denn die könne Haßfurt alleine nicht tragen. Werner ist überzeugt, dass das Haus ein Leuchtturmprojekt für die gesamte Region werden kann.



Erfolge auf landesebene

Auf die Landespolitik ging Sabine Weinbeer ein. Viele Erfolge hätten die Freien Wähler bisher erzielen können, die in der zweiten Amtszeit im Landtag vertreten sind, sagte sie. Von den Studiengebühren angefangen, über den Kampf für das G9, Stromtrassen, TTIP und CETA, immer hätten die Freien Wähler die Meinung der Bürger aufgenommen, Unterschriften gesammelt, aufgeklärt und den Bürgerwillen in München vertreten. Ein Anliegen war Weinbeer die Frage, wie der Politikverdrossenheit entgegengewirkt werden kann, die den Populisten die Menschen zutreibe. Hier sei die Politik gefordert, sich integer und sachbezogen zu zeigen, den Leuten Entscheidungen zu erklären, "und zwar nicht in Politiker-Kauderwelsch, sondern klar verständlich".



Umso ärgerlicher sei es, wenn Politiker negative Schlagzeilen machten. Sie nahm den eigenen FW-Abgeordneten Günther Felbinger nicht aus, der einem Betrugsverfahren entgegensehe. Und auch wenn die Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium unverblümte Autowerbung in Deutschlands größter Boulevardzeitung mache, dann sei das nicht vertrauensbildend in eine unabhängige Politik des Ministeriums. Eindringlich forderte Sabine Weinbeer die Zuhörer auf, sich in allen Lebensbereichen in die politische Diskussion einzuschalten. "Wir müssen mit den Leuten über Demokratie reden, uns einklinken, wenn Unwahrheiten verbreitet werden, faschistischen Aussagen entgegentreten".