Franke kapituliert vor der Oberpfalz

von RALF KESTEL

Der Versuch war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ein ernsthaftes Interview mit dem Kommandanten der Altneihauser Feierwehrkapell'n, Norbert Neugirg, zu führen, war nicht möglich. Davor hatte die Agentur schon gewarnt. Der bohrt nicht nur am tiefsten Erdloch in Windischeschenbach und in der eigenen Nase herum, sondern dreht einem auch noch jedes fränkische Wort im Munde herum.



Hier das Ergebnis der Kontaktaufnahme vor dem Gastspiel der Ulk-, aber Amateurtruppe, die die Vorurteile über Oberpfälzer geistreich mit einem Schuss Selbstironie würzt und zur komödiantischen Kunstform "hochsterilisiert", wie es ein prominenter Franke dereinst formulierte. Treffpunkt: Samstag, 29. Juli, zur besten Fernsehzeit im Schlosshof.



Ende Juli lernen Sie und Ihre schlagkräftige Truppe nach Veitshöchheim nunmehr eine zweite Trutzburg in den Niederungen Unterfrankens kennen. Haben Sie sich schon mit Schloss Eyrichshof und dessen Geschichte beschäftigt, gar schon einen Reim drauf gemacht?

Kommandant Neugirg:

Baufällig seit Fünfzehnhundert,

was bei den Schlossherrn keinen wundert!



Ihr Gastspiel ist bis auf ein paar Restkarten für Freibiergsichter seit Wochen ausverkauft. Stimmt es, dass die Feierwehrkapelln noch nie vor so einer großen Menschenmasse aufgetreten und deswegen die Aufregung enorm ist?

Die Altneihauser kommen aus der Bronx des Showbusiness. Wir sind schon in aufgelassenen Ebersprungständen, Fahrsilos und auf Recyclinghöfen aufgetreten. Sollten in Eyrichshof tatsächlich mehr Zuschauer kommen als ein durchschnittliches Fahrsilo in der Oberpfalz fasst, wird der Grad der Aufregung bei uns natürlich über dem eines Fahrsilos liegen.



Was könnten aus Ihrer Sicht die Gründe dafür sein, dass der Kartenvorverkauf für die Altneihauser besser läuft als beispielsweise für einen Weltstar wie Anastacia oder Silbermond?

Anatevka und Silberblond? Nie gehört. Außerdem äußern wir uns nicht zu anderen Feuerwehrkapellen.



Wie bereiten Sie sich auf die große Herausforderung vor? Was darf das Publikum erwarten?

Autan, Malaria-Prophylaxe, lange Unterhosen und den Nachlass regeln; so wie man sich halt auf Auslandseinsätze vorbereitet. Erwartungsgemäß wird unser Programm zum Schluss hin dem Ende zugehen, sofern uns das Wetter die Gelegenheit dazu gibt.



Haben Sie sich schon (Schleich-) Wege für Ihre Anreiseweg von der Oberpfalz ins ober-/unterfränkische Grenzgebiet schon ausgeguckt?

Die Nähe zur polnischen Grenze hat in Ebern den Vorteil, dass uns ein befreundetes Schleuserunternehmen sofort nach dem Auftritt außer Landes bringt. Nachdem Polen früher zur Oberpfalz gehört hat, ist es kein Problem, sich von Warschau nach Windischeschenbach durchzufragen.



Persönliche Frage: Wie ist der Brandschutz in Windischeschenbach gewährleistet, wenn Sie sich - für Geld - bis nach Franken locken lassen?

Die Altneihauser sind wegen Unfähigkeit aus dem aktiven Löschdienst entfernte und in die Kapelle strafversetzte Feuerwehrmänner. Das wird seit zwölf Jahren bei der Livesendung des BR-Fernsehens in Veitshöchheim auch so gesagt. Hie und da umrahmen wir Brände musikalisch, mehr nicht.

Ihre Unwissenheit beweist mir, dass Sie und die Region Ebern noch immer kein Westfernsehen empfangen können.



Haben Sie sich schon Reaktionen für mögliche Schmähungen von erzkonservativen Ur-Franken überlegt?

Dem einfach strukturierten fränkischen Gehirnrechen fehlen einfach zu viele Zähne, um uns Oberpfälzern das Wasser zu reichen. Schmähungen prallen an uns ab wie der warme Leibwind an der kalten Gefrierschranktür.



Wie lange gibt es die

Feierwehrkapell'n eigentlich schon und wie ist sie entstanden?

Wo, wie, warum, wann und wozu überhaupt die Altneihauser entstanden finden Sie ausführlich in meinem vierten Buch "Tusch eineinhalbmal" beschrieben. Das gibt es unter anderem auch in Eyrichshof zu kaufen, auf Wunsch auch signiert.



Wie viele Auftritte gibt es so in

einem Jahr?

Das kommt darauf an, wie viele Kühe kalben oder wann Maishäcksler oder Lohndrescher zu den beiden Altneihausern kommen, die noch eine Landwirtschaft betreiben. Versuche, die Kühe so zu besamen, dass die Kühe nicht niederkommen, wenn wir Auftritte haben, schlagen regelmäßig fehl. Insofern könnte uns ein Rindvieh noch vor Eyrichshof bewahren.



Für welche Summe, oder Gegenleistung, wären Sie bereit, fränkische Idiome in Ihr aktuelles

Programm einzubauen?

Eine Eberner Sprachverstümmelung á la "Hättst müss fotografier lass gekönn" in eine verständliche Form zu bringen, ist so gut wie unmöglich. Die Altneihauser legen Wert darauf, auch im Rest der Republik verstanden zu werden. Mit dem Brunftlaut-verwandtem fränkischen Dialekt geht das nicht.



Sonstiges, wie Anmerkungen zum Eberner Wappentier, fränkischen Landadel etc.?

Vielleicht ein hinter vorgehaltener Hand kursierender Spruch aus der Treiberszene bezüglich der Jagd- und Schießkünste des Haus- und Freiherrn von Schloss Eyrichshof:

Wenn er trifft, trifft er genau, sei es Treiber oder Sau!