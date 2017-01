DSDS 2017: Haßfurter produziert für fränkische Kandidatin und Helene Fischer

von GÜNTER FLEGEL

Ein kleiner Bub sitzt in Haßfurt an einem viel zu großen Klavier und träumt von der Karriere in der noch viel größeren Musikwelt. Heute, mit 55, sitzt er an einem großen Mischpult in Columbus, Ohio, und er hat es geschafft. Selbst Helene Fischer verlässt sich auf den Sound, den Felix Weber kreiert.

Es ist erstaunlich, wie klein die Musikwelt ist, auch in der Unübersichtlichkeit des Internets, wo 400 Stunden Videos auf Youtube hochgeladen werden - in jeder Minute! Manches ist trotzdem so geblieben wie zu der Zeit, als die Musik kratzte und rauschte oder sich als unentwirrbares Knäuel um den Tonkopf im Kassettenrekorder wickelte.



Die kleine große Welt der Musik trifft sich bei Felix Weber, Jahrgang 1960, in den USA. Von hier kommt der Sound für den Trailer zu Helene Fischers neuer Tournee, und hier bekommt die Stimme von Maria Voskania aus Wasserlosen im Kreis Schweinfurt den letzten Schliff.

Eine Stimme für Helene Alles kein Zufall. Weber hat viele Kontakte aus seiner deutschen Zeit mit in die USA genommen, unter anderem mit dem Soundhouse und der Songwerkstatt in Haßfurt. Die Werkstatt ist die Heimat des Produzentenduos Irmgard Klarmann und Felix Weber. Die beiden arbeiten seit den 70er Jahren zusammen und nahmen in den 80er Jahren viele amerikanische Künstler unter ihre Fittiche, so dass Weber die Koffer packte. Klarmann & Weber stehen hinter ungezählten Hits - unter anderem von Paul Anka, Jennifer Rush, LaToya Jackson, Bernie Paul, Chaka Khan ... Der größte Hit des Duos ist ein Lied, das nie als Platte produziert wurde, und die Band, die es sang, war nur ein virtuelles Projekt: "Christmas Time" von "Gingerbread".



Maria Voskania ist das jüngste Küken, das in der Songwerkstatt geschlüpft ist; Felix Weber nennt die Armenierin, die 1995 mit ihren Eltern nach Unterfranken zog, sein "Baby", in das er große Hoffnungen setzt. Zwei Alben hat er mit der Sängerin produziert, das dritte ist in Arbeit. Geadelt wurde die 29-Jährige durch Helene Fischer. Die Schlagerkönigin holte die Unterfränkin 2010 in ihren Chor.

Bohlen, die die Welt bedeuten Auf eigenen Füßen versuchte sich Voskania beim Vorentscheid für den Eurovision Songcontest (Platz 2 in Armenien) und in der Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit Dieter Bohlen, wo sie 2005 auf Platz 12 landete. In der aktuellen DSDS- Staffel ist sie wieder dabei.

Weil die Musikwelt so klein ist, bekam Felix Weber den Auftrag, den Werbeclip für Helene Fischers kommende Tournee zu vertonen. "Der Kontakt kam über Fischers Konzertagentur zustande, Semmel Concerts in Bayreuth", erzählt Weber.



Berührungsängste mit dem Superstar? "Gar nicht", sagt der Haßfurter. Zum einen gab es gar keinen direkten Kontakt, denn "das läuft in der Branche heute alles virtuell", erzählt der Produzent. Zum anderen gibt es den Begriff "Schlager", der hierzulande abfällig klingt, im internationalen Musikgeschäft nicht. Da spricht man von Entertainment, Unterhaltung - und wollte Musik jemals etwas anders?



Anfänge Felix Weber wurde 1960 in Haßfurt geboren und absolvierte eine klassische Klavier-Ausbildung. Er spielte in verschiedenen Bands und begann schon früh, eigene Kompositionen zu schreiben.



Erfolg Bekannt wurde Weber als Mitglied der Band "Relax", deren Mundart-Rock Anfang der 80er Jahre sehr erfolgreich war. "Weil i di mog" und "A weißes Blatt'l Papier" sind die bekanntesten Hits. 1992 schrieb er Chaka Chans Nummer 1-Hit "Love You all my Lifetime".