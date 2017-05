Feuerwehrmann im Kreis Haßberge von Auto angefahren

Leicht verletzt wurde am Sonntagabend ein Angehöriger der Feuerwehr in Limbach bei Eltmann, als er die Hauptstraße absperrte, um die Aufstellung des Maibaums zu ermöglichen.



Ein Autofahrer wollte hinter der Absperrung wenden, um wieder zurückzufahren. Der Angehörige der Wehr stellte sich ihm in den Weg und wurde von dem Fahrzeug am Knie erfasst. Dabei fiel der Feuerwehrmann zu Boden und zog sich eine leichte Prellung zu.