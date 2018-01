Fall Janina: Prozess wegen Mordes beginnt im Dezember

mit dpa

Der mutmaßliche Mörder der elfjährigen Janina steht ab 7. Dezember vor Gericht. Das hat die Staatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag veröffentlicht.Das Landgericht Bamberg ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft unverändert zur Hauptverhandlung zu. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die elfjährige Janina getötet zu haben. In der Silvesternacht soll er von seinem Garten aus in Unterschleichach auf eine Gruppe von zwei Frauen und vier Kindern geschossen haben.Einer der Schüsse aus einem Kleinkaliberrevolver soll die Schülerin am Hinterkopf getroffen und tödliche Verletzungen verursacht haben. Dies soll der Angeklagte zumindest billigend in Kauf genommen haben.Die Polizei nahm den Nachbarn fest, der aus persönlichem Frust und Ärger über den Lärm der Feiernden willkürlich auf die Gruppe geschossen haben soll. Für die Verhandlung sind fünf Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte am 22. Dezember fallen.