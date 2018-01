Etliche Prachtbauten stehen bei Ebern zum Verkauf

Für Schloss Ditterswind indes möchten den Rummelsberger Dienste schon 1,75 Millionen Euro, auch wenn es zwischenzeitlich Überlegungen gibt, ob es nicht doch in Eigenregie für eine Jugendeinrichtung weiter genutzt wird. Ob für die "evangelische Wirtschaft" in Jesserndorf, den "Grünen Baum", die geforderten 770 000 Euro zu erzielen sind? Da brauchen Liebhaber große Geldbeutel.



Der Markt für Gewerbe-Immobilien ist in Bewegung gekommen. Nicht nur in der Altstadt, wo ein aufstrebendes Reisebüro von einer früheren Metzgerei in ein einstiges Café umzieht, tut sich etwas, wie das Studium der diversen Internetportale offenbart.



Etliche Geschäftshäuser und selbst Schlösser stehen zum Verkauf. Was dabei ins Auge fällt: Sogar die erste Immobilie aus "Bundeswehrbeständen", das ehemalige Offiziersheim, steht zum Wiederverkauf an. Hier ein Überblick.



Im Offiziersheim wurden schon Generäle und Bundesminister bewirtet, gesellschaftliche Großereignisse und viele private Feiern abgehalten. Auf der Kegelbahn rollten Unmengen von Kugeln.



Nun steht es bei einer Coburger Bank zum Preis von 369 000 Euro zum Verkauf aus. Neben einer gastronomischen Nutzung, die zeitweise auch einen Biergarten umfasste, werden im Verkaufs-Exposé auch Nutzungen als Praxis, Kanzlei oder Wohnung angepriesen.



Vertragsbindung ab gelaufen

Da seit dem Kauf mittlerweile zehn Jahre verstrichen sind, muss die Bundesvermögensverwaltung bei einem etwaigen Weiterverkauf auch nicht mehr an möglichen Gewinnen beteiligt werden. Die Käuferfamilie Buss hat sich bekanntermaßen in unmittelbarer Nähe mit dem Landhotel und dem Restaurant Stadl ein zweites Standbein aufgebaut.



Verflogen ist das Interesse des Diakonischen Werkes Bamberg am Kauf der Backstube und der Filiale der in Insolvenz gegangenen Bäckerei Sachs in der Kapellenstraße (sowie anderer Nachbaranwesen), da sich die kirchliche Sozialeinrichtung aus Bamberg auf einen Neubau nahe der Coburger Straße konzentriert. Das Sachs-Anwesen (268 Quadratmeter Wohnfläche, 260 Quadratmeter Grund) steht für die Flessabank zum Preis von 150 000 Euro in den einschlägigen Foren zum Verkauf.



Wer noch mehr Geld anlegen möchte? Bitte sehr, hier einige Vorschläge: Schloss Ditterswind (2313 Quadratmeter Wohnfläche, 32 100 Grund) gibt's für 1,750 Millionen Euro, Schloss Weißenbrunn (530 Quadratmeter Wohnungen, 26 000 Quadratmeter Grund) für 1,25 Millionen, Schloss Lahm (512 Quadratmeter Wohnfläche, 5800 Quadratmeter Grund) für läppische 567 000 Euro.



Da ist das Gasthaus "Grüner Baum" in Jesserndorf wesentlich teurer: 770 000 Euro wollen die bisherigen Eigentümer, die für ihre aufwendigen Renovierungsarbeiten auch schon einen Denkmalpreis erhalten hatten. 250 Quadratmeter Wohnfläche und 1050 Quadratmeter Grund bietet das Anwesen.



Eine weitere (einstige) Gastwirtschaft steht in Pfarrweisach zum Verkauf. 168 000 Euro soll die Mildenberger-Gastwirtschaft mit ihren 170 Quadratmetern kosten. Die Metzgerei, nicht weit davon entfernt (105 Quadratmeter Wohnfläche, 900 Quadratmeter Grund), gibt's schon für 75 000 Euro.



Und während in der Bahnhofstraße das Konzept für einen Rossmann-Markt allmählich Form annimmt, wollen sich die bisherigen Eigentümer, die vor Jahren das Gebäude für den Norma- und einen Getränkemarkt an der Ziegelei in Sandhof erstellten, von diesem Objekt offenbar wieder trennen, wobei der Kaufpreis nur auf Anfrage mitgeteilt wird.