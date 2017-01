Es ist fünfte Jahreszeit in Eltmann

von SABINE WEINBEER

Wenn Männer im bunten Glitzerfrack mit langen Stangen am Marktplatz einen Baumstamm aufrichten, dann ist Faschingsauftakt in Eltmann - Narrenbaumaufstellung. Seit sechs Jahren folgt auf den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus der Narrenbaum des Eltmanner Faschingskomitees (FKE).



Alle Vereine und Organisationen, die bis Faschingsdienstag in Eltmann oder den Stadtteilen eine Faschingsveranstaltung durchführen, sind darauf vertreten. Darunter der städtische Bauhof, dem die Verantwortlichen für seinen Einsatz besonders dankten.



Der Fasching in Eltmann hat ein Motto. Wie Mario Pfister bei seiner Eröffnungsrede verkündete, haben sich im vergangenen Jahr so viele Feiernde nachhaltig mit dem Dschungelfieber infiziert, dass heuer die "Narrenklinik Steigerwald" eröffnet wird. Im Angebot seien "Saufkuren, Tanztherapien und Lachvorsorge". Patienten gebe es genug, da mache er sich keine Sorgen.



Traditionell wurde der Narrenbaum auf dem Weg zum Marktplatz von der Stadtkapelle Eltmann, Faschingskomitee und Garde begleitet, wo er mit vereinten Kräften aufgerichtet wurde - nach alter Tradition ebenso wie Mai- und Kirchweihbaum mit langen Stangen.



Sicherheit geht vor

Wegen der Winterstürme habe man den Stamm in diesem Jahr deutlich kürzer gewählt, erklärte Mario Pfister. Schließlich soll Fasching fröhlich sein und nicht gefährlich. Die "technische Leitung" hat normalerweise Fabian Hümmer, doch der weilt beruflich derzeit in Großbritannien, und so freute sich das Faschingskomitee über die tatkräftige Hilfe von Florian Reitz, der den Baum fällte, aus dem Wald holte und die Aufstellung mit Uwe Hümmer leitete.



Beim Imbiss stimmten sich Faschingskomitee und Gäste dann unter dem Narrenbaum auf die Saison ein. Die beginnt am 12. Februar mit dem Kinderfasching der SG-Turnabteilung ab 14 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt. Die Senioren folgen am 14. Februar um 14 Uhr im Kolpingaus. Der Jugendevent des FKE steigt am 18. Februar ab 10 Uhr in der Stadthalle.



Weiberfasching am 23. Februar

Ein Höhepunkt ist in Eltmann der Weiberfasching des FKE, der am Donnerstag, 23. Februar, ab 15 Uhr im Gasthaus "Mainterrasse" stattfindet. In Weisbrunn ist der Faschingsball des Musikvereins am 24. Februar im Saal Bräutigam, die FKE-Faschingsparty mit Live-Musik steigt am 25. Februar ab 20 Uhr in der Stadthalle.



Am Rosenmontag stehen in Limbach im Pfarrzentrum am Nachmittag der Kinderfasching und am Abend der "Fasching für Große" auf dem Programm. In Eltmann findet die Rosenmontagsparty der SG-Fußballabteilung in der Stadthalle statt. Ganz hoch her geht es dann nochmal am Faschingsdienstag mit dem 53. Eltmanner Faschingszug und dem Faschingsausklang bei der Feuerwehr Eltmann.