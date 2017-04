Ermershausen will zum Jahresende schuldenfrei sein

Eine schuldenfreie Gemeinde dürfte zum Jahresende Ermershausen sein. Das sieht jedenfalls der Haushaltplan 2017 vor, der in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig beschlossen wurde. Das Zahlenwerk weist ein Haushaltsvolumen von insgesamt 2,6 Millionen Euro aus, 1,09 Millionen im Verwaltungshaushalt und 1,5 Millionen im Vermögenshaushalt. Eine Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt findet nicht statt.

"Wir haben eine solide Haushaltssituation", resümierte Bürgermeister Günther Pfeiffer bei der Vorstellung der Zahlen. Investitionen trügen zur positiven Entwicklung des Dorfes bei und für die Zukunft seien keine Probleme in Sicht.



330 000 Euro aus den Rücklagen

Lag zum Beginn des Jahres 2017 der Schuldenstand noch bei 59 416,57 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 104,42 Euro entspricht, so werden die ordentlichen Tilgungsleistungen in entsprechender Höhe den Schuldenstand auf 0,00 Euro setzen - und gleichzeitig sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden, weil man 330 000 Euro aus den Rücklagen entnehmen kann. Der Rücklagenstand wird dann am 31.12.2017 bei 833 128 Euro liegen.

Die bedeutendsten Haushaltsposten auf der Einnahmenseite sind (jeweils in Euro) die Schlüsselzuweisungen mit 269 488, der Einkommenssteueranteil von 215 000, der Holzverkauf mit 79 000, die Gewerbesteuer mit 47 000 und die Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung im Kindergarten mit 115 000. Auf der Ausgabenseite schlägt die Kreisumlage mit 224 150 zu Buche, die Betriebskostenförderung Kindergarten mit 180 000, die Waldbewirtschaftung mit 66 000, die VG-Umlage mit 77 000 und die Schulverbandumlage mit 58 000.



Förderung für Vereine

An Investitionen sind geplant für die Dorferneuerung 350 000 Euro, die Breitbanderschließung mit 40 000, eine Druckerhöhung für die Aussiedlerhöfe mit 30 000, Rest-Kosten Radwegebau mit 20 000 und das Leerstandsmanagement 15 000. Bürgermeister Pfeiffer betonte, dass man beim Festlegen der Planungszahlen nach dem Vorsichtsprinzip vorgegangen sei, also Einnahmen niedriger und Ausgaben höher bewertet habe.

Erstmals beschloss der Gemeinderat die Auszahlung von Fördergeldern an örtliche Vereine für deren Kinder- und Jugendarbeit. Für das Jahr 2016 werden dies 600 Euro sein, 97,50 Euro an die FFW, 37,50 Euro an den Posaunenchor, 75 Euro an die Sportangler und an die Spielvereinigung 390 Euro. Gleichzeitig legte man fest, den Förderbetrag für das laufende Jahr pro Kind bzw. Jugendlichen von 7,50 auf 10 Euro zu erhöhen.

Keine Bedenken hat der Gemeinderat gegen ein Bauvorhaben von Nadine Goldhammer und Michael Herold (Einfamilienwohnhaus). Da die Bauwilligen die Mietwohnung im Rathaus bewohnen, wird diese, wie Bürgermeister Pfeiffer mitteilte, zu Beginn 2018 frei. Interessenten für diese Wohnung möchten sich bei ihm melden.

Einem guten Brauch folgend traf sich der Gemeinderat vor seinen Haushaltsberatungen vor Ort mit Aktiven der heimischen Freiwilligen Feuerwehr. Dort stellte deren Kommandant Markus Eiring in kurzen Zügen die Arbeit der Wehr vor und überreichte eine Liste mit finanziellen Wünschen. Diese betreffen, wie er darlegte, notwendige Ersatzbeschaffungen, technische Geräteüberprüfungen und gesundheitliche Untersuchungen. Bürgermeister Günther Pfeiffer gab zu verstehen, dass der Kommandant auf offene Ohren stoße. Er sei auf die ErmershäuserWehr sehr stolz, nicht zuletzt auch wegen deren hervorragender Jugendarbeit.



Gestaltung von Plätzen

Wie schon länger beschlossen, werden fünf punktuell festgelegte kleine Plätze im Ort Ermershausen neu gestaltet, jetzt ist der Startschuss gefallen. Nach Aussagen des Architekten Jürgen Bergmann aus Eichelsdorf dürften während der Ausführungen der einzelnen Maßnahmen keine allzu großen Verkehrsbehinderungen auftreten.



Fünf neue Biotope

Sicher sei er sich, dass dies ein weiterer gestalterischer Schritt für die Attraktivität des Ortes darstelle. Gefördert wird die Maßnahme, wie Bürgermeister Günther Pfeiffer darlegte, über das Amt für ländliche Entwicklung im Rahmen des ELER-Projektes mit 170 000 Euro durch die Europäische Union und den Freistaat Bayern. Pfeiffers Worten nach wurden die Bevölkerung und besonders die Anlieger in die planerischen Überlegungen mit eingebunden.

Im Wald von Ermershausen sind fünf neue Biotope in der Größe zwischen 160 und 540 Quadratmetern entstanden. Darüber informierte in der Gemeinderatssitzung die Forstanwärterin Theresa Stiegler, die deren Errichtung vier Wochen lang betreute. Ihren Worten zufolge sind sie entlang eines Forstweges gelegen, an dem auch Wanderwege, ein Pavillon und ein Kneippbecken zur Erholung einladen. Zudem sind die Biotope verbunden mit dem sogenannten "Grünen Band", das sich durch Deutschland zieht. Sie sind gestalterisch ausgelegt für verschiedene Amphibienarten. Um Kinder an die Natur zu führen waren in das Projekt auch der Kindergarten von Ermershausen und eine Schulklasse der Grundschule Maroldsweisach mit eingebunden.