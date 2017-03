Eine Kreuzfahrt mit viel Herzblut

von GEROLD SNATER

Seit 1994 heißt es bei der "Junghöfer Dorfbühne" des TSV Uchenhofen im Sportheim "Vorhang auf!". Fußball wird in Uchenhofen schon seit einiger Zeit nicht mehr gespielt, aber Laientheater. Und das nicht schlecht, wie der Zuschauerandrang zu den Vorstellungen jedes Jahr beweist.



In diesem Jahr sind es insgesamt acht Aufführungen, die über die Bühne gehen. Gespielt wird das Stück "Kreuzfahrt im Schweinestall", ein Lustspiel in drei Akten von Carsten Lögering. Das Team der Akteure hat sich in den zurückliegenden Jahren aus verschiedenen Gründen verändert. Der eine oder andere Laienschauspieler hat aufgehört, neue sind dazu gekommen. In diesem Jahr stellt Andrea Henz zum ersten Mal ihr schauspielerisches Talent im Haßfurter Stadtteil unter Beweis.



Geblieben ist aber in all den Jahren die besondere Atmosphäre der Vorstellungen im Uchenhöfer Sportheim. Mit einfachen Mitteln wird hier überzeugend Laientheater aufgeführt. Beginnend bei der Bühne über die passenden Requisiten bis hin zu der Freude und Begeisterung, mit der die Schauspieler auch diesmal wieder auf der Bühne agieren. Mit viel Herzblut sind sie bei der Sache und verkörpern ihre Rollen mit Hingabe.



Witzig und schlagfertig

So brilliert Berthold Wolf-schmidt als schlitzohriger Bauer Sepp Speckmann, dem ein Tombolagewinn untergejubelt wird. Ihm nicht nach steht seine "Ehefrau Gerda", gespielt von Brigitte Lutz, die mit dem Verhalten ihres Ehegatten überhaupt nicht zurechtkommen kann. Beide imponieren durch Witz, Schlagfertigkeit und Gestik. Ihnen nicht nach steht auch deren "Tochter" Anna, in Szene gesetzt von Sonja "Mini" Helas, die das Publikum allein schon durch ihr Erscheinen auf der Bühne zu Lachsalven hinreißt.



Die Rolle der "Uchenhöfer Dorftratschn" Lisa Poppe hat die Neue, Andrea Henz, übernommen. Eine Rolle, die ihr wie auf den Leib geschrieben ist und die sie bestens ausfüllt.



Auch die weiteren Rollen sind treffend besetzt und werden eindrucksvoll verkörpert. So der Polizeibeamte Bernd Becker, den Dominik Engbert spielt, oder der Knecht Hannes, dargestellt von Manuel Gräf. Die resolute Nachbarin Marie wird von Marie Engbert in Szene gesetzt, ihr trinkfester Mann Walter von Manfred Thein. Schon seit vielen Jahren dabei und immer ein Garant für tolle Mimik ist Norbert Weiglein, der diesmal in die Rolle des Bürgermeisters Karl Weppen schlüpft.



Drei Stunden Spaß

Nach rund drei Stunden ging bei der Premiere ein für das Publikum nie langweiliger, mit viel Ulk und Spaß angereicherter Abend zu Ende, für den sich die Besucher mit lang anhaltendem Beifall bei den Schauspielern und auch bei der "Einsagerin" Gabi Zertisch bedankten.



Jedes Lustspiel geht irgendwie immer gut aus, wenn es in ihm auch noch so turbulente Szenen - wie in diesem - gibt. Hier sei nur grob der Inhalt verraten: Auf dem Hof Speckmann ist so weit alles wie immer. Bauer Sepp Speckmann bereitet sich auf das Feuerwehrfest vor, der Knecht Hannes darf arbeiten und bandelt mit der Tochter an. Auf dem Fest wird so einiges geboten, nicht nur von Sepp, sondern auch durch eine Tombola. Dabei geht der Hauptpreis an die Familie Speckmann. Daraus entsteht eine etwas komische Kreuzfahrt, die so manchen Mast- und Schotbruch aushalten muss. Es verläuft nicht immer alles so wie geplant. Dennoch gelingt es Sepp, die Kreuzfahrt in einen sicheren Hafen zu lenken. Wie, das wird natürlich nicht verraten. Das kann man noch bei den restlichen Aufführungen in Uchenhofen auf der Bühne des Sportheims erfahren.



Weitere Vorstellungen

Termine Freitag, 17.März, 19 Uhr; Samstag, 18. März, 19 Uhr; Sonntag, 19. März, 14 Uhr; Freitag, 24. März, 19 Uhr; Samstag, 25. März, 19 Uhr; Freitag, 31. März, 19 Uhr, und am Samstag, 1. April, ebenfalls um 19 Uhr.



Tickets Die Karten für das lustige Stück gibt es unter der Telefonnummer 09526/500. sn