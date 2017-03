Einbruch in Discounter in Ebern - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Lebensmitteldiscounter in Ebern ein. Dies berichtet die Polizei.



Sie schlugen mit brachialer Gewalt ein Fenster mit einem Stein ein und stiegen dann in den Laden ein. Dort durchwühlten die Täter die Kleiderschränke im Aufenthaltsraum und drangen anschließend in die angrenzende Metzgereifiliale ein.



Auch dort wurde vermutlich nach verwertbarem Diebesgut gesucht. Aufgrund des ausgelösten Alarm ließen die Täter dann von ihrem Vorhaben und verschwanden unerkannt. Eine ausgelöste Fahndung durch zahlreiche Polizeistreifen, auch aus den angrenzenden Landkreisen, verlief bislang negativ.



Die am Tatort zahlreich vorhandenen Spuren wurden von der Polizeiinspektion Ebern gesichert und werden zeitnah ausgewertet.



Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebern, Tel. 09531/9240 in Verbindung zu setzen.