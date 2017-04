Ein Verletzter bei Auffahrunfall in Zeil am Main

Als am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr ein Autofahrer von der Entlastungsstraße in Zeil am Main auf einen Feldweg abbog, musste ein nachfolgender 60 Jahre alter Kia-Fahrer abbremsen.



Hinter ihm fuhr eine 49-jährige Kia-Fahrerin, welche die Situation laut Polizei zu spät erkannte und mit ihrem Fahrzeug in das Heck krachte.



Durch den Aufprall verletzte sich der 60-jährige Kia-Fahrer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtunfallschaden wird auf rund 9000 Euro beziffert.