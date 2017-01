Ein Leben im Glauben im Haßfurter Bibelkeller

von ULRIKE LANGER

"Begleitet in schwerer Zeit - das tägliche Bibelwort" nennt sich die aktuelle Ausstellung im "Bibelkeller" in Haßfurt, die am Montagabend mit einem Vortrag von Oberkirchenrat im Ruhestand Gotthart Preiser eröffnet wurde. Die Ausstellung spannt einen geschichtlichen Bogen und entstand in Kooperation mit dem ökumenischen Verein "Bibelwelten" und dem Historischen Verein Landkreis Haßberge.



Zeitgeschichtliche Aufzeichnungen des Vaters

"Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth" (Haggai 2,8), nicht nur der Losungsspruch für den Montag stand im Mittelpunkt des Abends, für den Preiser Schriftstücke bereitgestellt hatte. Er berichtete aus zeitgeschichtlichen Aufzeichnungen, die ihm sein Vater Hermann Preiser, handschriftlich hinterlassen hat.



"Losungen sind im evangelischen Bereich sehr verbreitet", wandte sich die Haßfurter Pfarrerin Doris Otminghaus, Vorsitzende vom Verein "Bibelwelten", an die zahlreich erschienenen Zuhörer. Gerade im Lutherjahr "500 Jahre Reformation" ist die Ausstellung für die Pfarrerin etwas Besonderes, wie sie deutlich machte. Thomas Schindler vom Historischen Verein im Landkreis Haßberge freute sich, dass man mit der Ausstellung geschichtliche und kirchliche Themen passend miteinander verbinden könne.



Losungen sind ein Andachtsbuch, das für jeden Tag des Jahres zwei Bibelverse aus dem alten und neuen Testament enthält, ergänzt durch einen Liedvers oder ein Gebet. Die alttestamentlichen Losungen werden ausgelost, die anderen Themen thematisch passend dazu ausgesucht. Herausgegeben werden die Losungen seit 1731 Jahr für Jahr von der "Evangelischen-Brüder-Unität Herrnhuter Brüdergemeinde".



So verstand es Gotthart Preiser ausgezeichnet, Losungen in kleinen Portionen darzureichen, um den Abend genussvoll und informativ zu gestalten. Erst erklärte Preiser den Werdegang der "Herrenhuter Losungen": Sie werden seit 286 Jahren herausgegeben und erscheinen mittlerweile in über 50 Sprachen auf der ganzen Welt.



Aus Jugendzeit und Kriegswirren

Allerhand Aufzeichnungen mit Erlebnissen aus der Jugendzeit und den Kriegswirren seines Vaters Hermann hatte Gotthart Preiser bewahrt, um sie der Nachwelt zu erhalten. Der Regionalbischof a. D. schilderte authentisch das Leben seines Vaters Hermann, der 1901 in Liegnitz in Schlesien geboren wurde.



Vor allem als Jugendpfarrer im so genannten Dritten Reich hatte sich Hermann Preiser an der Frauenkirche zu Görlitz engagiert. Von der Arbeit, die durch das NS-Regime sehr erschwert wurde, dem Kriegsbeginn und anschließender Flucht nach Bayern über Stationen in der Oberpfalz und Eschenau, wo man mit 30 Flüchtlingen liebevoll aufgenommen wurde, bis nach Haßfurt, wo er die Pfarrstelle von 1953 bis 1961 übernommen hatte, schilderte Gotthart Preiser das Leben seines Vaters anschaulich. Bevor Hermann Preiser vor 25 Jahren mit 91 Jahren verstorben ist, war er Kirchenrat in Bayreuth, wo er eine große Jugendarbeit gegründet hatte.



An Beispielen verdeutlichte Gotthart Preiser nicht nur das politische Geschehen und die dramatische Flucht, sondern auch private Erlebnisse des Vaters. Da waren etwa im September 1939 das zehnte Ehejubiläum und der Kriegsbeginn mit Polen. Bei der Fahrt in die neue Heimat nach Eschenau am 17. Oktober 1945 lautete die Losung: "Gott zu Jakob: Fürchte dich nicht, ich will mit dir ziehen". So erfuhren Hermann Preiser und seine Familie wunderbare Hilfen Gottes, machte der Sohn deutlich, wie etwa das "Wunder der Ernährung" für 30 Flüchtlinge. "Geduldig wie ein Schäfele" musste Hermann Preiser sein, als er den Tod seines Kindes Christfried im März 1940 zu verkraften hatte.



"Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott" (Jesaja 40,1) war einer der Losungstexte in der persönlichen Glaubensvergewisserung von Hermann Preiser. So ist in seinen Notizen zu seinem persönlichen Entschluss unter anderem zu lesen: "Ich will zufrieden sein und lernen, auch wenn es einmal dürftiger zugeht."