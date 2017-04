Eberner U 10-Fußball-Junioren messen sich mit Mannschaften aus ganz Deutschland

von JANINA REUTER

Schon seit Wochen arbeiten die U 10- Junioren des TV Ebern auf dieses Wochenende hin und jetzt ist es endlich soweit: Der Franken-Cup 2017 in Rödental steht an und die 13 Eberner Kids sind dabei. Organisiert wird das Turnier von der Gemeinschaft "Ballfreunde".



Vor großem Publikum

Die "Ballfreunde" stellen deutschlandweit Junioren-Turniere derselben Altersklasse auf die Beine. Neben Rödental sind beispielsweise auch Flensburg, Bremen, Kaiserslautern oder Stuttgart Austragungsorte der Turniere. Jede Mannschaft, die sich anmeldet, kann auch mitmachen und den Ort angeben, wo sie gerne spielen möchte. So haben es auch die Eberner Trainier Frank Glock, Christian Böhmer und Frank Ziegler gemacht und sich aufgrund der räumlichen Nähe für Rödental entschieden. Die Siegermannschaften der deutschlandweiten Turniere, so auch des Turniers in Rödental, werden dann zur Endrunde eingeladen. Der Sieger der Endrunde, die am 2. Juli in Göttingen ausgetragen wird, ist schließlich Deutscher Juniorenmeister.

Ein Highlight werden die Eberner Jungfußballer schon am Freitag erleben. Nachmittags reisen sie mit ihren Trainern und Betreuern in Ebern ab. Nach dem Erkunden der Mannschaftsunterkunft im Raum Coburg und der Sportanlage der SG Rödental steht ab 19.30 Uhr die Eröffnungsfeier auf dem Programm. Im Anschluss bestreitet der Eberner Nachwuchs um 20 Uhr gleich das Eröffnungsspiel gegen den FV Horas. Am Samstag folgen dann fünf Gruppenspiele, während am Sonntag die Platzierungsspiele anstehen.

Die Kids freuen sich riesig auf das Turnier am kommenden Wochenende. Und aufgeregt sind sie auch schon - kein Wunder, wann spielt man mit zehn Jahren schon einmal vor einem Publikum von rund 1500 Leuten?

Natürlich freuen sich die Eberner bei ihren Spielen auch auf Unterstützung aus der Heimat. Gerne können Interessenten nach Rödental kommen und die Spiele anschauen. Ein weiterer aufregender Punkt für die Kids ist der, dass sie zum Teil auf Mannschaften aus ganz Deutschland treffen, gegen die sie noch nie vorher gespielt haben.

So gehören die SpVgg Giebelstadt, der SV Heidingsfeld, der VfB Fortuna Chemnitz oder der SV Lindenau zu den Gegnern der Eberner.

"Bei den meisten Spielen hier in der Gegend treffen wir immer wieder auf dieselben Mannschaften. Mit der Zeit kann man sich also auf den Gegner und sein Spielverhalten und die Stärke einstellen, was für die Kinder vielleicht auch ein bisschen langweilig ist. Deshalb gibt es bei diesem Turnier einen besonderen Nervenkitzel, weil sie gegen die meisten Vereine noch nie gespielt haben", sagt Trainer Frank Glock.



Zusammenhalt fördern

"Wir wollten schon lange mal mit den Kids ein paar Tage wegfahren zu einer Art Trainingslager, um auch den Zusammenhalt in der Mannschaft zu stärken und zu fördern", erklärt Trainier Frank Glock. Da bot der Franken-Cup genau die richtige Möglichkeit. "Wir haben dann die Eltern gefragt, bevor wir uns angemeldet haben und die fanden es eine gute Idee." Wie Frank Glock betont, solle der Spaß im Vordergrund stehen. Druck aufzubauen und nur auf den ersten Platz zu pochen, wäre die falsche Herangehensweise. Es gilt das Motto: Dabeisein ist alles.

"Wichtig ist, dass die Mannschaft weiter Spielerfahrung sammelt und dazu eignet sich das Turnier in Rödental super, weil wir da auf Mannschaften treffen, gegen die wir noch nie gespielt haben", weiß Frank Glock. Bei so einem Turnier sei es schon ein großer Erfolg, wenn man es unter die ersten Drei schaffe.

"Wir haben eine gute Truppe, die gute Leistungen bringt. Ich bin mir sicher, wenn der Zusammenhalt passt, wird es beim Turnier gut laufen, auch wenn der Spaß an erster Stelle stehen soll", resümiert der Trainer.