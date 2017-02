Die Würfel rollen wieder ... diesmal in Ebelsbach

Es darf wieder gespielt werden - mit Karten, Würfeln, Holzklötzen und auf dem Spielbrett: Beim Kreisjugendring Haßberge laufen die Vorbereitungen für die sechsten Haßberger Spieletage auf vollen Touren. Von Donnerstag, 16. März, bis Sonntag, 19. März, verwandelt sich der Bürgersaal in Ebelsbach in ein buntes Spieleparadies für die ganze Familie.



"Ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender unseres Landkreises" freut sich Landrat Wilhelm Schneider (CSU), der die Organisation der Spieletage dieses Jahr erstmalig an den Kreisjugendring/KJR Haßberge übertragen hat, der gemeinsam mit der Gemeinde Ebelsbach Veranstalter ist. Als Kooperationspartner wirken das Kreisjugendamt Haßberge (Familienbüro), der BDKJ-Regionalverband Haßberge und die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit mit.



Spielen schafft Gemeinschaft

"Spielen bringt Menschen zusammen, macht Spaß und schafft Gemeinschaft", bringt KJR-Vorsitzender Daniel Fischer die Ziele der Haßberger Spieletage auf den Punkt. "Ich freue mich auf vier Tage voller Spiel, Spaß und Spannung; an denen sich viele Menschen kennenlernen und gemeinsam spielen, aber auch kleine Herausforderungen meistern und Lösungen finden."

Zum öffentlichen Auftakt der Haßberger Spieletage am Donnerstag, 16. März, 16 Uhr, stehen die preisgekrönten "Spiele des Jahres" im Mittelpunkt. Ganz gleich ob "Isle of Skye" (Kennerspiel des Jahres), "Codenames" (Spiel des Jahres) und "Stone Age Junior" (Kinderspiel des Jahres) - die Spiele versprechen viel Spannung.



1500 Besucher werden erwartet

Der Eintritt zu den Spieletagen ist wie immer frei. Mehr als 1500 Besucher werden erwartet. Sie können sich mit rund 800 Brett- und Kartenspielen sowie bei diversen Turnieren vergnügen. Wer das Spiel nicht kennt und keine Lust hat, sich durch die Spieleanleitung zu quälen - kein Problem, denn in diesem Fall stehen zahlreiche ehrenamtliche Spieleerklärer mit Rat und Tat zur Seite.

Die große Puzzle-Aktion geht in den Endspurt. Heuer haben die Besucher an allen vier Tagen Gelegenheit mitzuhelfen, das größte Puzzle der Welt fertigzustellen. Das gigantische Puzzle hat sage und schreibe über 32 000 Teile und ergibt zusammengesetzt das Bild "Double Retro-spect" von Keath Hearing auf einer Länge von 5,44 Metern und 1,92 Breite. Nicht nur wegen der Zahl der Teile ist das Puzzle extrem schwer, hinzu kommt die sehr große Zahl von einfarbigen Teilen einer Farbe. "Es fehlt nur noch der letzte Abschnitt. Etwas mehr als 4000 Teile müssen noch zusammengesetzt werden und dann ist die Mammut-Aufgabe geschafft", sagt Kreisjugendpfleger Frank Kupfer-Mauder.



Noch mehr Turniere

Weiter ausgebaut wurde die Anzahl der Spieleturniere. Am Freitag, 17. März, stehen ab 18.15 Uhr "Magic"-Turniere in Zusammenarbeit mit der Bamberger Friday Night Magic Community und dem Comixart Bamberg auf dem Programm (Anmeldungen dazu direkt an christian.e.schneider@web.de).

Später am Abend steigen um jeweils 19 Uhr ein Vorrundenturnier zur deutschen Wizard-Meisterschaft und ein Vorrundenturnier zur deutschen Dominion-Meisterschaft. Wizard ist ein magisches Kartenspiel, das Zauberlehrlinge in Rage bringt. Damit nichts schief geht: die Gabe der Prophezeiung am besten vorher gut trainieren! Dominion war das Spiel des Jahres 2009. Im Spiel entwickelt man sich vom Kleingrundbesitzer zum mächtigen Herrscher.



Am Samstag, 18. März, geht es um 11 Uhr mit einem "Lotti Karotti"-Turnier für die jüngs-ten Gäste der Spieletage weiter. Neben den Preisen erhalten die ersten drei Plätze gemeinsam mit ihren Eltern freien Eintritt zu "ZaPPaloTT & der Detektiv". Die Siegerehrung nehmen die Ehrengäste Landrat Wilhelm Schneider, Bürgermeister Walter Ziegler und KJR-Vorsitzender Daniel Fischer vor dem Theaterstück vor. Der freche Kinderkrimi zum Mitraten beginnt um 14 Uhr. Das Stück dauert zirka 60 Minuten, der Eintritt kostet einen Euro. Im Anschluss wird ZaPPaloTT mit einer kleinen Gruppe (zwölf bis 15 Kinder) einen Zauberworkshop anbieten. Dazu ist eine Voranmeldung erforderlich.

Den Abschluss der Turnierserie bildet am Samstag, 18. März, um 16 Uhr das "Siedler von Catan"-Ranglistenturnier als Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Ein besonderes Vergnügen verspricht das Großgruppenspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" am Freitag, 17. März. Unter Anleitung von Johannes Petersen und Caroline Holzinger werden Werwölfe gesucht.



Hölzchen liegen bereit

In der Bau-Werkstatt liegen 20 000 Parketthölzchen bereit und können nach Lust und Laune kreativ verbaut werden. Am Sonntag lädt das Familienbüro des Landkreises zum großen Familientag mit Familienmesse ein. Eingeläutet wird dieser um 11 Uhr mit einem ökumenischen Morgenimpuls. Von 11 bis 18 Uhr können sich die Besucher über die vielfältigen Angebote für Familien im Landkreis Haßberge informieren.

Für Schulklassen ist der Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und der Freitag von 8 bis 15 Uhr reserviert. Da hier nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen vorhanden ist, werden Schulklassen und Vorschulgruppen gebeten, sich anzumelden. Zum öffentlichen Spielbetrieb ist keine Anmeldung erforderlich. Jedem Besucher wird ein Spielepass ausgestellt, dieser kann schon vorher bestellt werden und wird dann am Eingang hinterlegt. Der Kontakt: Kreisjugendring Haßberge, Promenade 5, in Haßfurt, Telefon 09521/951685, E-Mail: spieletage@kjr-has.de. red



Programm der Haßberger Spieletage

Donnerstag, 16. März

8 bis 16 Uhr für Schulklassen geöffnet. 16 bis 20 Uhr öffentlicher Spielbetrieb; 16 Uhr "Spiel des Jahres-Aktion".



Freitag, 17. März 8 bis 15 Uhr für Schulklassen geöffnet. 15 bis 23 Uhr öffentlicher Spielbetrieb. Langer Spieleabend mit Turnieren: ab 18.15 Uhr "Magic"-Turniere, 19 Uhr "Wizard"-Vorrundenturnier zur deutschen Meisterschaft, 19 Uhr "Dominion"-Vorrundenturnier zur deutschen Meisterschaft, 20 Uhr "Die Werwölfe von Düsterwald" - Großgruppenspiel.

Samstag, 18. März 10 bis 20 Uhr öffentlicher Spielbetrieb;

11 Uhr "Lotti-Karotti"-Turnier (14 Uhr Siegerehrung), 14 Uhr ZaPPaloTT & der Detektiv, im Anschluss: ZaPPaloTT Zauberworkshop, 16 Uhr "Die Siedler von Catan"-Ranglistenturnier zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft.



Sonntag, 19. März 11 bis 18 Uhr Familientag, 11 Uhr ökumenischer Impuls (BDKJ/Regionalstelle Haßberge/evangelische Gemeinde Gleisenau).



Ort Bürgersaal Ebelsbach.