Die Stadt Haßfurt ist stolz auf ihre erfolgreichen Sportler

von RALF NAUMANN

"And the winners are ..." heißt es in wenigen Tagen wieder im "Dolby Theatre" in Los Angeles, wenn die Oscars vergeben werden. Bereits am Montagabend überreichte Haßfurts Bürgermeister Günther Werner in der Stadthalle ebenso begehrte "Pokale", denn dort stand zum 39. Mal die Auszeichnung der Sportler des Jahres auf dem Programm. Das Rennen unter den knapp 90 Einzelsportlern und 18 Mannschaften machten die Balletttänzerin Lorraine Bühl, Kickboxer Marco Krüger sowie die jungen Damen von "On Point".



Die Haßfurterin Lorraine Bühl (24) belegte beim "Dance World Cup 2016" auf der englischen Insel Jersey in der Kategorie "Gesang und Dance" mit "Mei Vater is a Appenzeller" ebenso den 1. Platz wie beim Deutschen Ballettwettbewerb. Marco Krüger aus Augsfeld von der "Extreme Arts Academy Haßfurt" stand bei den "World Championships" in der Kategorie "Weltmeister Newcomer Jugend U18, +70 Kilogramm" ganz oben auf dem Podest. Bei der internationalen Deutschen Meisterschaft gewann der 18-jährige bei den Herren (bis 85 Kilogramm), den dritten Platz.



Mit ihrem "Abba-Medley" überzeugte schließlich die Haßfurter Ballettschule On Point beim Deutschen Ballettwettbewerb in der Kategorie "Gesang und Dance, Gruppe" am meisten. Günther Werner, Hauptorganisator Stefan Göb sowie der Sportredakteur des Haßfurter Tagblatts, Matthias Lewin, zollten aber nicht nur ihnen großes Lob. Die Stadt Haßfurt bedankte sich bei allen ihren Sportlern, den Schützen, den Leichtathleten, den Schwimmern, Kickboxern, Kampfsportlern, Balletttänzern, Golfern, Motocrosslern, Rodlern, Eiskunstläufern, Eishockeycracks, Tennisspielern, Basketballern, Korbballern und vielen anderen. "Mit der Auszeichnung bezeugen wir den Respekt und die Anerkennung der Bürgerschaft", betonte Günter Werner bei der Veranstaltung, die für "die enge Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sportlerinnen und Sportlern" stehe.



Zweite Siegerin bei den Frauen wurde derweil Johanna Winkelmann von der "Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt". Die Zeilerin stand im letzten Jahr bei verschiedenen Wettbewerben auf Welt-, deutscher und bayerischer Ebene drei Mal auf dem 1. Platz und wurde drei weitere Male Zweite. Den dritten Platz holte sich Vereinskollegin Yasemin Dix aus Haßfurt. Bei "Waffenform mit Musik" wurde sie Weltmeisterin und holte sich beim "Bayern Cup" den dritten Platz.



Auf den zweiten Platz bei den Herren kam Schwimmer Jonathan Bischoff (16) von der SG Haßberge, der wie schon seit Jahren, sowohl bei der unterfränkischen in verschiedenen Disziplinen wieder zahlreiche Titel gewann und zuletzt vor drei Jahren als "Sportler des Jahres" geehrt wurde. Der drittplatzierte Thorsten Willer, wie Sieger Marco Krüger von der "Extreme Arts Academy Haßfurt", stand bei der internationalen Deutschen Meisterschaft in der Kategorie "Herren, 75 Kilogramm" auf dem 2. Platz und bei den "World Championships" (Newcomer Herren, + 75 Kilogramm) sogar ganz oben auf dem Podest.



Die Eishockeycracks der Haßfurter Jugend-"Hawks" gewannen derweil den zweiten Platz bei den Mannschaften aufgrund ihres Meistertitels in der Bezirks-, verbunden mit dem Aufstieg in die Landesliga. Dahinter platzierte sich die Leichtathletik-Mannschaft der "Albrecht-Dürer Realschule", die beim "Bodensee-Cup"-Landesfinale in der Altersklasse M 2001 Zweite wurden.





Alle Geehrten im Überblick

Einzel



Ballett



Lorraine Bühl, Ballettschule ON POINT Haßfurt

- 1. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Dance-

- 1. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Gesang und Dance, Solo-



Silja Full, Ballettschule ON POINT Haßfurt

- 3. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Dance, Duett-

- 5. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Nationaltanz, Leistungsklasse 1-

- 7. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Tanz, Gruppe, Leistungsklasse 2+3-

- 1. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Gesang und Dance, Duett-



Alicia Reuß, Ballettschule ON POINT Haßfurt

- 3. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Dance, Duett-

- 5. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Nationaltanz, Leistungsklasse 1-

- 7. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Tanz, Gruppe, Leistungsklasse 2+3-

- 1. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Gesang und Dance, Duett-



Yannik Reuß, Ballettschule ON POINT Haßfurt

- 18. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Tanz, Solo-

- 7. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Tanzteenis, Gruppe-

- 3. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Gesang und Dance, Solo-



Miriam Ruff, Ballettschule ON POINT Haßfurt

- 8. Platz Dance World Cup 2016 auf Jersey -Gesang und Tanz, Solo-

- 3. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Gesang und Dance, Solo-





Eiskunstlauf



Nele Firsching, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Kunstläufer-



Melissa Hoch, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Freiläufer-



Olivia Leß, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Figurenläufer-



Vivien Leß, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Kürklasse 8-



Joana Neubert, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Walzerkür-



Alisha Rein, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Walzerkür-



Amna Richter, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Walzerkür-



Anne Scheb, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Freiläufer-



Sophie Tscherepanow, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Kunstlaufelemente-



Evelyn Wagner, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Walzerkür-



Jana Wagner, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Kunstlaufelemente-



Michele Wesner, ESC Haßfurt

ESC Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Kunstlaufelemente-



Gong Fu



Julian Bader, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Gala Heilbronn -K1-

- 2. Platz Deutschland-Cup -Leichtkontakt-



Liana Bader, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz Gala Heilbronn -K1-



Merlin Benkert, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform-



Min Cong Vo

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform-



Aylin Dix, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Deutsche Meisterschaft -K1-

- 1. Platz Bayer. Meistrerschaft -Leichtkontakt-

- 1. Platz Bayern Cup -Leichtkontakt-

- 4. Platz Deutschland Cup -Leichtkontakt-



Yasemin Dix, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 3. Platz Bayern Cup -Waffenform mit Musik-

- Weltmeisterin -Waffenform mit Musik-



Emin Endres, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform mit Musik-



Semi Endres

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform mit Musik-



Aline Gräf, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 3. Platz Deutsche Meisterschaft -Jugend Leichtkontakt-



Heinz Kermer

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz Deutsche Meisterschaft -Waffenform mit Musik-

- 2. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform mit Musik-



Selina Hillmann, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform mit Musik-

- 1. Platz Deutschland Cup - Waffenform mit Musik-



Rafael Laupert

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Leichtkontakt-



Jennifer Mensch

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz Deutsche Meisterschaft -Waffenform mit Musik-



Olga Mensch

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 3. Platz Deutsche Meisterschaft -Waffenform mit Musik-



Simon Mazak, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz Bayern Cup -Leichtkontakt-



Jens Uong, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz Bayern-Cup -Softstyle-



Felix Schneider

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform-



Johanna Winkelmann, Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 2. Platz World Martial Arts Games -Waffe mit Musik-

- 5. Platz World Martial Arts Games -Grand Champion-

- 1. Platz Deutsche Meisterschaft -Waffenform mit Musik-

- 1. Platz Deutsche Meisterschaft -Softstyle mit Musik-

- 2. Platz Deutschland Cup -Waffenform mit Musik-

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Waffenform mit Musik-

- 2. Platz Bayern-Cup -Waffenform mit Musik-



Daniel Zenglein

Kampfkunstvereinigung Gong Fu e. V. Haßfurt

- 5. Platz Deutsche Meisterschaft -Waffenform-

- 3. Platz Bayern-Cup - Waffenform-



Kickboxen



Julian Bader, Extreme Arts Academy Haßfurt

- 2. Platz World Championships -Vize-Weltmeisterin- Newcomer U 13, -35 kg-





Kevin Barth

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 2. Platz Bayer. Meisterschaft -Herren, -81 kg-

- 1. Platz internationale Deutsche Meisterschaft -Herren, -85 kg-

- 3. Platz Offene Deutsche Meisterschaft -Herren -85 kg-

- 3. Platz World Martial Arts Games -Herren, -80 kg-

- 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft, Herren -85 kg-



Ria Espig

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 2. Platz World Championships -Vize-Weltmeisterin- Frauen, -75 kg-



Roman Koch

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 3. Platz Offene Deutsche Meisterschaft -Herren, 67 kg-



Kevin Krüger

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft, -Herren -74 kg-



Marco Krüger

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 1. Platz World Championships -Weltmeister Newcomer Jugend U18, +70 kg-

- 3. Platz internationale Deutsche Meisterschaft, -Herren, -85 kg-



Bernd Nikolaus

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 3. Platz internationale Deutsche Meisterschaft -Herren, -75 kg-

- 2. Platz World Championships -Vize-Weltmeister Newcomer Herren, -75 kg



Daniel Rossol

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 2. Platz Bayer. Meisterschaft, -U 19, 81 kg-



Christian Schulz

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 3. Platz internationale Deutsche Meisterschaft, -Herren, -67 kg-



Elias Seifert

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 2. Platz Bayer. Meisterschaft, -U 13, +47 kg-

- 2. Platz World Championships -Vize-Weltmeister U13, -50 kg



Torsten Willer

Extreme Arts Academy Haßfurt

- 2. Platz internationale Deutsche Meisterschaft -Herren, -75 kg-

- 1. Platz World Championships -Weltmeister Newcomer Herren, +75 kg-



Leichtathletik



Jannik Barfuß, TV Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100m-Lauf -M 15-



Hannah Bönisch, TV Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Weitsprung -W 14-



Johanna Orf, TV Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Vierkampf-



Gudrun Heinrich, TV Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Crosslauf W 50-

- 1. Platz Unterfr. Crossmeisterschaft -Mannschaft W 50





Jan Heurich, TV Haßfurt

- 2. Platz Nordbayer. Meisterschaft -Stabhochsprung- -MJ U18-

- 6. Platz Bayer. Hallenmeisterschaft -Stabhochsprung- -MJ U18-

- 3. Platz Nordbayer. Hallenmeisterschaft -Stabhochsprung- -MJ U18-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Stabhochsprung- -MJ U18-



Heinrich Rambacher, TV Zeil

- 2. Platz Bayer.Laufcup



Anna Reinhart, TV Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Kugelstoßen-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -800 m Lauf-



Irene Roth, TV Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Crossmeisterschaft -Mannschaft W 50-



Motocross



Colin Sarré, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 4. Platz Deutsche Meisterschaft -65ccm-Klasse-

- 20. Platz Europameisterschaft -65ccm-Klasse-



Schießen



Harald Barth, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Pistole Großkaliber-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Selbstladegewehr Kleinkaliber-



Alexander Bohn, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Selbstladegewehr Kleinkaliber-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Pistole Kleinkaliber-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Selbstladegewehr Kleinkaliber Fertigkeit-



Stefan Buc, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -verschiedene Gewehre-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Selbstladegewehr Kleinkaliber-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Speed Pistole Kleinkaliber-

jeweils mit versch. Gewehren



Stefan Burkard, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3. Platz Deutsche Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2 mal 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 5 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 7 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 7 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen, bzw. Gewehren



Alexandra Eichelsdörfer, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Dienstsportgewehr Kleinkaliber off. Visier-





Heinrich Finkernagel, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 4 mal 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 7 mal 2. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2 mal 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 10 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 4 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BSSB)

- 2 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BSSB)

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Mannschaft- (BSSB)

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Mannschaft- (BSSB)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Bernd Fronapfel, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3 mal 1. Platz Liga-Fernwettkampf (DSU)



Jürgen Götz, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel (BDS)-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Mannschaft (BSSB)

-jeweils mit verschiedenen Gewehren-



Wilhelm Grohe, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2 mal 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel (BDS)-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel (BDS)-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel (BDS)-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Mannschaft (BSSB)



Gerhard Hartmann, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 5 mal 1. Platz Liga-Fernwettkampf -Einzel- (DSU)

- 2. Platz Liga-Fernwettkampf -Einzel- (DSU)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Eberhard Harz, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -Dienstsportgewehr Offene Kimme Kleinkaliber-



Uwe Hauck,

Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Oliver Hecht,

Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -25 m Präzision Revolver Mag über 357-



Manfred Henkelmann,

Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -25 m Präzision Revolver Mag über 357-



Dirk Holzheid, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Mannschaft- (BSSB)

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Mannschaft- (BSSB)

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BSSB)

- 3 mal 1. Platz Liga-Fernwettkampf -Einzel- (DSU)

- 2 mal 3. Platz Liga-Fernwettkampf -Einzel- (DSU)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Wolfgang Holzheid, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Heinz Kramp, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -50 m Präzisions-Sportgewehr-



Marco Kramp, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2 mal 2. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Isabelle Marquardt, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS) -50 m Präzisions SL-Gewehr Kleinkaliber-



Manuela Ott, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 4 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Werner Ott, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 5 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 4 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Martin Pfaff, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2 mal 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Ulrike Pfaff, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2 mal 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Matthias Reiß, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 2 mal 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Wolfgang Röß, BSG Bergrheinfeld und Kgl. Priv. Schützengesellschaft Haßfurt

- 2 mal 1. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- 3. Platz Bayer. Meisterschaft -Einzel- (BDS)

- jeweils mit verschiedenen Pistolen bzw. Gewehren



Schwimmen





Noreen Bertram, SG Haßberge

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Brust Kurzbahn- Jahrgang 2003

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Schmetterling -Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust -Langbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Brust -Langbahn-



Jonathan Bischoff, SG Haßberge

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Kurzbahn- Jahrgang 2000

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Langbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Brust Langbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Kurzbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Freistil Kurzbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Lagen Kurzbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Brust Kurzbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Brust Langbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Schmetterling Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Schmetterling Langbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Schmetterling Kurzbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Freistil Kurzbahn-



Lena Roth, SG Haßberge

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Freistil Lagen- Jahrgang 2003

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Brust Kurzbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Lagen Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Freistil Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Schmetterling Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Kurzbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Rücken Kurzbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Rücken Langbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Freistil Kurzbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Rücken Kurzbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Rücken Langbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Freistil Kurzbahn-



Leon Schirmer, SG Haßberge

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Rücken Kurzbahn- -Jahrgang 2000

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Rücken Langbahn-



Johanna Strobel, SG Haßberge

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Kurzbahn- Jahrgang 2005

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Langbahn-

- 1. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Rücken Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Lagen Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Rücken Langbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Brust Langbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Brust Langbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Lagen Kurzbahn-



Julia Strobel, SG Haßberge

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Rücken Kurzbahn- Jahrgang 2003

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Rücken Langbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -400 m Freistil Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Brust Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -200 m Lagen Kurzbahn-

- 2. Platz Unterfr. Meisterschaft -100 m Schmetterling Langbahn-

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -50 m Brust Kurzbahn-





Sportabzeichen



Karl Kempf,

- 35 mal Deutsches Sportabzeichen



Eckart Ullrich, TV Haßfurt

- 20 mal Deutsches Sportabzeichen









Mannschaften





Ballett



Ballettschule ON POINT Haßfurt -"Abba Medley"-

- 1. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Gesang und Dance, Gruppe-



Ballettschule ON POINT Haßfurt -russischer Tanz "Djewitschja"-

- 3. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Nationaltanz-



Ballettschule ON POINT Haßfurt -klassischer Tanz "Work Variation"-

- 4. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Ballett-



Ballettschule ON POINT Haßfurt -"Flamenco"-

- 4. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Nationaltanz-



Ballettschule ON POINT Haßfurt -Beathoven"-

- 5. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Ballett-



Ballettschule ON POINT Haßfurt -ukrainischer Reihentanz-

- 7. Platz Deutscher Ballettwettbewerb -Nationaltanz-



Basketball



Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt, Betreuer: Jochen Först

- 3. Platz Unterfr. Meisterschaft -Jungen III-



Golf

