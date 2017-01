Die Eltmanner bekommen Lebensratschläge

von SABINE WEINBEER

2017 wird in Eltmann nicht langweilig. Zwar pausiert der Mainathlon (zweijähriger Turnus), doch dafür feiert Eltmann das 25-jährige Bestehen der Biertage - inzwischen ein Ur-Eltmanner Fest (22./23. Juli). Einige Vereine feiern ebenfalls Jubiläum, und das Kulturprogramm der Stadt kann sich sehen lassen.



Breit aufgestellt ist die Wallburgstadt schon immer in Sachen Sport, die Leistungen werden am 12. Januar bei der Sportlerehrung gewürdigt.



Das Faschingskomitee läutet am 14. Januar mit der Aufstellung des Narrenbaumes die Faschingssaison ein.



Musik und Kabarett

Den Auftakt im Kulturprogramm machen am 4. Februar "Streckenbach und Köhler" mit ihrem Musik-Kabarett. Betrieb gibt es am 5. Februar im Kolpinghaus: Dann veranstaltet Kolpingfamilie den Kleiderbasar "Alles für's Kind" (auch im Herbst nochmal).



Und dann geht es schon los mit dem Fasching. Die Turnabteilung der SG Eltmann macht den Auftakt mit dem Kinderfasching am 12. Februar, die Senioren ziehen am 14. Februar nach und dann stehen zahlreiche Faschingsveranstaltungen in Eltmann und den Stadtteilen im Programm. Höhepunkte sind der Weiberfasching am 23. Februar und der 53. Faschingszug am Dienstag, 28. Februar.



In der Fastenzeit wird es ruhiger, der Weltgebetstag wird am 3. März gestaltet, der Obst- und Gartenbauverein lädt am 11. März zum Obstbaum- und Rebenschnittkurs ein.



Pater Kreitmeier referiert

Der Franziskanerpater Christoph Kreitmeir referiert am 21. März über "Lebensziele - Lebenspläne". Der beliebte Wallfahrtspater in Vierzehnheiligen ist seit Oktober 2016 Mitglied im Konvent des Klosters Frauenberg in Fulda.

Eine Veranstaltung "Feiern wie früher" bereiten die Roßstadter Vereine für 25. März vor. Ein Olympiasieger kommt mit Dieter Baumann am 1. April nach Eltmann, er präsentiert Kabarett und macht mit seinem Publikum eine Laufrunde.



Die Girlanden für den Osterbrunnen werden am 3./4. April gebunden, der Obst- und Gartenbauverein freut sich über Helfer. In Roßstadt wird die Osterkrone am 7. April gebunden.



Tradition haben der ökumenische Kreuzweg (6. April) und der Jugend-Kreuzweg (7. April). Erstkommunion wird gefeiert am 23. April in Limbach und am 30. in Eltmann.



Etwas Besonderes ist die Vogelstimmenwanderung des Obst- und Gartenbauvereins am 1. Mai (6 Uhr ab Marktplatz). Mit dem 1. Mai beginnt das Wallfahrtsjahr: Nach Maria Limbach wallen die Pilger aus Eltmann und aus Rauhenebrach. Am 6. Mai lädt der MSC Eltmann auf den "Fun and Safety-Parcours" und am Abend spielt die Stadtkapelle beim Frühlingskonzert auf.



"Irrsinn und Idyll" steht für den 20. Mai im Kulturprogramm. Am Internationalen Museumstag beteiligt sich das Heimatmuseum Eltmann mit dem Museumsfest am 21. Mai, am gleichen Tag findet in Limbach ein geistliches Chorkonzert statt. Die Kindergartensommerfeste sind für 25. Mai in Eltmann und 28. Mai in Weisbrunn sowie 2. Juli in Limbach und bei der Kinder- und Jugendhilfe St. Josef geplant. Die Kolpingjugend veranstaltet am 27. Mai ein Bubble-Soccer-Turnier auf der Mainhalbinsel.



Während sich in Weisbrunn am 3./4. Juni die Musikanten treffen, zieht es die Oldtimer-Freunde am 4. Juni nach Limbach. Am 16./17. Juni veranstalten die Motorradfreunde ihren "Inselrock", am 17. Juni ist die Wallfahrt nach Bugwindheim und ebenfalls am 17. Juni ist der Philippinentag in Eltmann.



Open-Air-Disco mit dem BR

Eine große Veranstaltung verspricht die Fußballabteilung der SG Eltmann mit der Open-Air-Bayern1-Disco "Ab auf die Insel" am 15. Juli.

Am 12. August findet in der Stadthalle eine Krugbörse für Sammler statt, das Limbacher Flößerfest fällt auf 12./13. August. Im Freibad in Eltmann ist von 18. bis 20. August wieder Kinosommer (mit Schnuppertauchen und Doggy-Wettpaddeln).

50. Jubiläum begeht die Stadtkapelle Eltmann am 2./3. September. Die Vierzehnheiligenwallfahrt der Eltmanner startet am 9. September um 4.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche, der Musikverein Limbach pilgert am 16. September dorthin.

Die Fünf-Sterne-Wanderung findet am 16. September statt, diesmal ausgerichtet von der Gemeinde Rauhenebrach. Mit einem heiteren Loriot-Abend klingt der September am 30. aus. Sein Herbstkonzert gestaltet der Musikverein Limbach am 21. Oktober.

Austro-Pop gibt es am 3. November, und philosophisch-kabarettistisch endet das Kulturprogramm mit Markus Grimm am 25. November. Die elfte Wallburgweihnacht lockt am 2. Dezember, die Wasserwacht Eltmann feiert 40-jähriges Bestehen am 2. Dezember mit dem Nikolausschwimmen, das Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Eltmann findet am 16. Dezember statt, und sowohl in Eltmann wie in Limbach gibt es nach der Christmette am Heiligen Abend einen Glühweinumtrunk.

Der Veranstaltungskalender der Stadt Eltmann liegt gedruckt aus und steht auch auf der Homepage der Stadt.