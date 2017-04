Das tiefe Blech in Ebelsbach ist stark besetzt

Am kommenden Samstag ist es in Ebelsbach so weit: Das jährliche Frühjahrskonzert des Musikvereins "Harmonie" steht an. Geprobt wird schon seit Monaten auf diesen großen Tag hin. Alle wollen ihr Bestes geben. Auch die vier Tubisten der "Egerländer Musikanten" aus Ebelsbach. Eine Blaskapelle, die mit drei Tubisten besetzt ist, sieht man eher selten. Und: Auch für Nachwuchs an diesem nicht gerade zierlichen Instrument ist mit einem achtjährigen Mädchen schon gesorgt. Vor dem Konzert am Samstag stellt unsere Zeitung die Bassisten aus Ebelsbach vor.



Der "Oldie" ist Johann Münch, 63 Jahre alt. Der "Hans" war Gründungsmitglied der Stadtkapelle Eltmann, die heuer als Gastkapelle mitwirkt. Er lernte erst Trompete, dann das Bassspielen. Und er war auch beim ersten Auswärtsauftritt der Eltmanner dabei, der zufällig in Ebelsbach stattfand. Dann folgte eine musikalische Pause, die 37 Jahre dauerte! Schließlich hat es ihn wieder "gepackt". Seit 2007 ist er bei den "Egerländer Musikanten" dabei, und "es macht mir unheimlich Spaß", bekennt er.



Jakob Sehring ist 15 Jahre alt und schon Registerführer bei den Tubisten. Er ist ein Eigengewächs aus der Bläserklasse, hat 2016 die D2-Prüfung (Silber) beim Nordbayerischen Musikbund abgelegt. Auch im Kreisorchester und in der Big Band des Haßfurter Gymnasiums ist er ein gefragter Musiker.



Markus Reinwand ist ein "Späteinsteiger". Er kam zur Blasmusik, als seine Kinder das Musizieren anfingen. "Das will ich auch machen", beschloss er. Also fing er 2014 in der Bläserklasse bei Ausbilder Heimo Bierwirth an, das Bassspielen zu lernen. 2015 legte er die Prüfung D1 (Bronze) ab. Er spielt im Nachwuchsorchester und auch schon bei den "Großen". Alle vier Jungs seiner Familie plus die Gattin sind inzwischen infiziert und lernen zu musizieren. Markus Reinwand ist dazu noch seit 2016 der Erste Vorsitzende im Musikverein "Harmonie".



Ein Podest für Klara

Die Jüngste im tiefen Blech ist Klara Melber mit acht Jahren. Sie geht in die dritte Klasse der Grundschule. Seit 2016 ist sie in der Bläserklasse und wird von Reinhold Stärk ausgebildet. Allerdings ist es nicht so einfach für ein kleines Mädchen, die Tuba so zu halten, dass sie sie auch spielen kann - ein Podest als Erhöhung und ein passender Instrumentenständer schaffen Abhilfe. Sie spielt schon in der Bläserklasse mit, und es macht ihr richtig Spaß zu spielen - gerade mit einem Instrument, das eher selten von einem Mädchen gespielt wird.



Zu hören und sehen sind die vorgestellten Bläser zusammen mit ihren Kollegen beim " musikalischen Frühlingserwachen" am Samstag, 8. April, um 19.30 Uhr im Bürgersaal in Ebelsbach. Dort erwartet die Besucher der Auftritt der Bläserklasse unter Heimo Bierwirth, der "Harmonie Kids" unter Werner Lehrieder, sowie der "Egerländer Musikanten" mit Dirigent Stefan Krines. Im zweiten Teil des Abends formiert sich ein großes Orchester mit über 60 Musikanten aus der Stadtkapelle Eltmann und den Ebelsbachern. Kapellmeister Stefan Krines, der seit vergangenem Jahr auch Dirigent in Eltmann ist, hat für das Konzert ein abwechslungsreiches Programm mit Konzertmarsch, Musicals, Oper und Swing zusammengestellt.