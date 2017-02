Das "Best of" hat bis heute mächtig Pep

von SABINE WEINBEER

Auf eine Zeitreise begab sich der RSV Unterschleichach bei seinem Faschingsball. Unter einem schwebenden Zauberwürfel, zwischen Kulissenteilen früherer Faschingsveranstaltungen gab es ein "Best of"-Programm: In überarbeiteten Fassungen brachten verschiedene Gruppen ihre besten Nummern der letzten 21 Jahre auf die Bühne.



Wilde Kannibalen

Die Radsporthalle war noch nicht einmal richtig fertig, da fand schon der erste Faschingsball statt, vorher war der RSV immer zu Gast im Kindergarten in Oberschleichach. Auf dem bloßen Estrich standen Bierbänke, die Stimmung war bestens - auch wegen der wilden Kannibalentruppe, die am Schluss ihre Tanztrainerin Gabi Arnhold in den Kochtopf setzte. Der "exotische Tanz" von 1996 (Stefan Reg, Ewald Bühl, Thomas Keller und Noel Reg) kam bei der Mitternachtsshow am Samstag ebenso auf die Bühne wie andere Glanzlichter.



Die "Steckenwackler" (Helmut Spies, Herbert Keller, Ludwig Weinbeer und Gerhard Vogel) traten noch in Originalbesetzung auf, nicht so die "Tornados" - die akrobatischste Nummer, die die Radsporthalle je gesehen hat. In der Neuauflage flogen Florian Berger, Sebastian Vogel und Simon Schwemmlein durch die Lüfte.



Männer um Mitternacht

Die Mitternachtsshow der Männer war in den Jahren unterschiedlich aufwändig: Zu den "Schürzenjägern" musste nur Playback geprobt werden, die "Sieben Zwerge" waren schauspielerisch wie textlich aufwendig Horst Kraus, Klaus Arnhold, Erhard Kraus, Fabian Kraus und Simon Holch ernteten viel Applaus für die Repliken, die von Stefan Keller als "Faschings-Veteran" im Ohrensessel moderiert wurden.

Zum Schleichacher Fasching fest dazu gehören Gabi Kraus, Gabi Arnhold, Friederike Kraus und Elisabeth Moser. Immer ist in ihren Sketchen Ortsgeschehen versteckt, diesmal in der Arztpraxis mit der neuesten Apparate-Medizin.

Auf Zeitreise begaben sich die "Aurach-Nixen" (Manuela Nestler, Gabi Kraus, Gabi Arnhold, Friederike Kraus, Brunhilde Brust, Sabine Weinbeer, Gabi Spiegel, Evi Hassa, Elisabeth Moser und Susanne Reg). Seit 1997 waren sie die Showtanzgruppe des RSV, bis sie eigentlich in Ruhestand gingen - für ihr 20.Jubiläum stellten sie heuer ein "Best of" ihrer über 30 Tänze zusammen und zeigten, dass tänzerischer Schwung keine Frage des Alters ist. Auch konditionell sind sie noch gut aufgestellt, die getanzte Zeitreise dauerte geschlagene 14 Minuten.



Die nächsten Termine

Beim RSV geht es jetzt an den Wagenbau für die Faschingszüge in Trossenfurt und Neuschleichach, außerdem laufen die Vorbereitungen für den Kinderfasching am Faschingsdienstag. Einen Rosenmontagsball gibt es nicht in der Radsporthalle, dafür ist an dem Abend buntes Faschingstreiben in "Huttis Kneipe" in Unterschleichach. sw