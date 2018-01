Brandursache weiterhin unklar

Noch keine Kenntnisse hat die Polizei darüber, was den Brand einer Scheune und zweier Gartenhäuser am Sonntagmorgen im Eberner Stadtteil Fischbach ausgelöst hat. Es gebe bisher nichts Neues, teilte das Präsidium Unterfranken der Polizei am Montag auf Anfrage mit. Die Ermittlungen der Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt dauern an.



Drei Gebäude, eine Scheune und zwei Gartenhäuschen sind bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen vernichtet worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Bewohner eines direkt angrenzenden Mehrfamilienhauses, in dem auch Asylbewerber untergebracht sind, hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.



Die Feuerwehren, die rasch zur Stelle waren, konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Löschkräfte, Rettungsdienste und Polizei waren mit einem Großaufgebot am Einsatzort.

Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung gebe es nicht, hatte die Polizei in einer ersten Stellungnahme mitgeteilt. Vielmehr gab es Vermutungen, der Brandfall könnte mit einer Grillaktion am Vorabend in Zusammenhang stehen. Auch ein offenes Feuer habe es auf dem Grundstück an diesem Abend gegeben, wurde kolportiert.



Aus dem Schlaf geschreckt

Gegen 5.30 Uhr waren die Bewohner Fischbachs und der umliegenden Orte durch Sirenengeheul aus dem Schlaf geschreckt worden. In dem Stadtteil von Ebern brannten eine Scheune und zwei Gartenhäuser in der Alten Bundesstraße.



Weithin sichtbar war die Rauchsäule, die am Donnerstag kurz nach 5 Uhr über Fischbach in den Morgenhimmel stieg. Als die Feuerwehr Eyrichshof, dem nächstgelegenen Dorf, vor Ort eintraf, standen die Scheue und die beiden Häuschen bereits komplett in Flammen.



Sie waren nicht mehr zu retten, so dass sich die Feuerwehren im Wesentlichen darauf beschränkten, eine weitere Ausdehnung des Feuers zu verhindern, was auch gelang. Inwieweit das benachbarte Gebäude Schaden genommen hat bzw. noch bewohnbar ist, blieb zunächst unklar. Eventuell, so hieß es, müssen Teile des Gebäudes abgerissen werden.



Zum Einsatz kamen Feuerwehrleute aus dem Stadtgebiet, aus den Gemeinden Pfarrweisach, Untermerzbach, Rentweinsdorf mit Atemschutz und die Drehleiter der Feuerwehr Ebern. Wie Kreisbrandinspektor Thomas Habermann erklärte, waren sieben Feuerwehren mit über 130 Kräften im Einsatz.



Helfer nachalarmiert

Laut Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Jürgen Geisel, war das Rote Kreuz mit zwei Krankentransportwagen und zwei Rettungswagen und 25 Einsatzkräften vor Ort, darunter Kräfte der Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG) aus Haßfurt, die Schnelleinsatzgruppe Transport 2 aus Ebern und eine SEG aus Coburg.

25 Personen, die allesamt im Schlaf von dem Feuer überrascht worden waren, wurden vom Roten Kreuz über Stunden hinweg betreut. Darunter waren Asylsuchende und weitere Anwohner.



Wie das Rote Kreuz berichtet, mussten aus dem an die Scheune angrenzenden Mehrfamilienwohnhaus sämtliche Bewohner evakuiert werden. Unter den Betroffenen waren mehrere Kinder, ein Baby und eine Hochschwangere. Sie wurden zunächst in den nahe gelegenen Schlosshof an der Kirche gebracht, wo sie vom Rettungsdienst und Sanitätseinheiten registriert und betreut wurden.

Schnell wurde für die Einsatzkräfte laut Pressesprecher Michael Will deutlich, dass sich das Geschehen zu einem längeren Einsatz ausweiten würde. Weil die 25 Personen nicht in ihre Wohnungen zurück durften, entschied der Einsatzleiter, weitere Unterstützungskräfte nachzualarmieren.



Decken verteilt

Die Rettungskräfte verteilten Decken an die Bewohner, die teilweise barfuß und in knapper Bekleidung aus dem Mehrfamilienhaus geeilt waren. In den Rettungsfahrzeugen konnten sie sich zum Teil aufwärmen. Eine junge Frau, die über Kreislaufbeschwerden klagte, wurde ambulant betreut, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.



In Absprache mit Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) wurde entschieden, die Betroffenen vom Schlosshof in die sie Alte Schule in Fischbach zu geleiten und sie dort weiter zu betreuen.

Gegen 11 Uhr wurde auch die SEG Verpflegung aus Hofheim/Königsberg alarmiert. Die Helferinnen und Helfer versorgten die Betroffenen mit Getränken und einer Mahlzeit, anschließend errichteten sie in der Ortsmitte nahe dem Brandobjekt eine Verpflegungsstelle für die Helfer von Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz. Insgesamt wurden circa 100 Personen mit Getränken und einer Mahlzeit versorgt.

Gegen Mittag wurde eine weitere Schnelleinsatzgruppe alarmiert: die SEG Transport aus Knetzgau und Zeil. Sie löste schließlich die Helfer der SEG Transport aus Ebern ab, die zuvor rund sechs Stunden im Einsatz waren.



Hilfsbereite Fischbacher

Während des gesamten Einsatzes, der sich bis in den Sonntagabend hinein erstreckte, stand für die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk ein Rettungsfahrzeug bereit, um bei Bedarf schnell medizinische Hilfe leisten zu können.

Ein Dankeschön richten die Rotkreuzhelfer an die Einwohner Fischbachs. Mehrere Bewohner boten den Angaben zufolge von sich aus Hilfe und Unterstützung an. So öffnete eine Familie ihre Wohnung und stellte ihre Toilette für die Evakuierten zur Verfügung. Andere Frauen brachten spontan Kaffee an die Einsatzstelle. Eine Familie mit einem Kleinkind nahm kurzfristig eine junge Mutter mit deren Baby bei sich zu Hause auf und stellte Babynahrung zur Verfügung.



Übung zahlt sich aus

Auch Bürgermeister Hennemann zeigt sich in der Rückschau erleichtert über den glimpflichen Ausgang des Brandfalls und dankbar für das Engagement der Einsatzkräfte. "Die Feuerwehren aus unserem Stadtgebiet sowie die der Nachbargemeinden waren schnell vor Ort", lobt er, und "die Zusammenarbeit an der Brandstelle hat hervorragend geklappt, dank der umsichtigen Einsatzleitung von Stadtkommandant Michael Wüstenberg und der Kreisfeuerwehrführung mit den Kommandanten der Wehren.""



Es zahle sich aus, dass gemeinsam geübt wird und die Feuerwehren auf einem guten Ausbildungsstand sind. Er persönlich sei froh, dass keiner der Anwohner und auch kein Feuerwehrmann zu Schaden kam.

Hennemann würdigt die Einsatzkräften des Roten Kreuzes, der Feuerwehren und nicht zuletzt jene des THW, die mit schwerem Gerät die einsturzgefährdete Scheune räumten, um die Restlöscharbeiten zu ermöglichen, aber auch der Bevölkerung von Fischbach für ihre Unterstützung. red