Brand in Hofheim: 60-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Der bei einem Brand am 11. März in Hofheim schwerverletzte 60-jährige Hausbewohner ist am vergangenen Freitag in einer Spezialklinik seinen schweren Verletzungen erlegen.Wie bereits berichtet ist am Nachmittag des 11. März in einem Einfamilienhaus in Hofheim im Kreis Haßberge ein Brand ausgebrochen . Ein Bewohner rettete sich mit schweren Verletzungen aus dem Haus und bat seinen Nachbarn um Hilfe. Der 60-Jährige wurde anschließend mit dem Hubschrauber in eine Nürnberger Spezialklinik geflogen. Dort ist er am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei jetzt mitteilte.Auch zur Brandursache gibt es inzwischen Erkenntnisse: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt haben ergeben, dass sowohl ein technischer Defekt als auch eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden können.Der am Wohnhaus entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.