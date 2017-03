Brand im Kreis Haßberge: Mann in Hofheim schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag in dem Haus in Hofheim im Kreis Haßberge ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet die Polizei.



Etwa gegen 13.45 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr in Schweinfurt eine Mitteilung über den Brand im Philosophenweg ein. Ein Hausbewohner rettete sich mit schweren Verletzungen aus dem Haus und bat einen Nachbarn um Hilfe. Dieser verständigte schließlich den Notruf.



Der 60-jährige Hausbewohner erlitt durch den Brand schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.



Die genaue Höhe des Sachschadens ist ebenso wie die noch unklare Brandursache Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt.



Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Hofheim und Friesenhausen im Einsatz.