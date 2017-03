von SABINE WEINBEER

"Blasmusiker für Blasmusiker", so könnte man die beiden Benefizkonzerte überschreiben, die das Symphonische Kreisorchester des Nordbayerischen Musikbundes an den nächsten beiden Sonntagen gestaltet. In drei Probenwochenenden bereiteten sich 50 junge Musiker aus dem ganzen Landkreis Haßberge darauf vor. Die Konzerte finden am Sonntag, 26. März, ab 17 Uhr in der Aula der Mittelschule Maroldsweisach und am Sonntag, 2. April, um 17.30 Uhr in der Maintalhalle in Untertheres statt.



Traditionell spielen die Mitglieder des Kreisorchesters aus Freude an symphonischer Blasmusik ohne Eintrittsgeld, aber für den guten Zweck. Sehr intensiv probten sie mit dem neuen Kreisdirigenten Benedikt Feustel aus Untertheres. "Gehobene Literatur" wird hier gespielt, so Feustel, der am vergangenen Wochenende in Sand mit seinem Orchester an den letzten Feinheiten arbeitete, damit jede Note auf den Punkt sitzt, jedes Vorzeichen mitgespielt wird.



Freier Eintritt, Spenden erbeten

Mindestens die D2-Prüfung muss abgelegt sein, damit eine Musikerin oder ein Musiker beim Kreisorchester mitmachen kann. Und dann gilt es, im Voraus zu üben und sich die Probenwochenenden freizuhalten. Erfreulich viele junge Menschen tun das, wie ein Blick in die Reihen der Probenden zeigt. Sehr ernsthaft wird da gearbeitet, eigene Vermerke in die Notenblätter eingetragen, nochmal wiederholt, bis es sitzt.



Die beiden Konzerte werden den Orchestermitgliedern und ihren Zuhörern sicherlich viel Freude bereiten und zudem dienen sie wieder guten Zwecken. Eintritt wird zwar nicht verlangt, aber um freiwillige Spenden gebeten - in diesem Jahr für die Ergänzung der Tracht der Weisachtaler Blasmusik Maroldsweisach und für den Förderkreis der Bläserklasse der Johann-Peter-Wagner-Volksschule Theres.



In diesem Jahr kommen also Musiker in den Genuss des Erlöses, im vergangenen Jahr waren es Sportler, nämlich die Jugend des SV Königsberg und die Gruppe "Kunterbunt" des SV Rapid Ebelsbach.



Heimische Kapellen profitieren

Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Peter Detsch, bezeichnet die Konzerte des Kreisorchesters als "Höhepunkte im musikalischen Leben unseres Landkreises". Die Fortbildungsmaßnahme "Symphonisches Kreisorchester" habe sich für junge, aber auch ältere Musiker bewährt. Das Kreisorchester wurde gegründet, um Musikern Möglichkeiten im Bereich konzertante Blasmusik zu bieten, die der Heimatverein vielleicht nicht bieten kann. Hier bilden sich Musiker weiter und die heimischen Kapellen profitieren auch davon.



52 Mitgliedskapellen hat der Nordbayerischen Musikbund im Landkreis Haßberge. Gegründet wurde das Kreisorchester von Werner Höhn, der von 1996 bis 2009 auch Kreisdirigent war. Ihm folgte Armin Schuler, in den letzten beiden Jahren probte Thomas Nees mit dem Kreisorchester und seit der Kreisversammlung im November 2016 ist Benedikt Feustel der neue Kreisdirigent, der damit am Sonntag seine Premiere abliefert.