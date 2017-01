Betrunkener Mann baut Unfall bei Königsberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2281 in Fahrtrichtung Königsberg hat sich heute ein 66 Jahre alter Mann verletzt. Der Mann ist laut Polizei betrunken Auto gefahren, ein nach dem Unfall durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.



Der Mann ist gegen 10.35 Uhr mit seinem Pkw von Ostheim kommend in Richtung Königsberg unterwegs gewesen. Im Auslauf einer leichten Linkskurve sei er aus bislang unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und mit den linken Rädern ins Bankett geraten. Beim Gegenlenken kam der Pkw dann ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst im rechten Straßengraben gegen einen Wasserdurchlass, überschlug sich mehrfach im angrenzenden Feld und kam total beschädigt wieder auf den Rädern zum Stehen.



Der Fahrer erlitt hierbei diverse Verletzungen. Ein vorausfahrender 31 Jahre alter Pkw-Fahrer, der den Unfall im Rückspiegel mitbekommen hatte und eine 64 Jahre alte Frau, die den Unfall vom Fußweg aus beobachten konnte, eilten hinzu und leisteten Erste Hilfe, teilt die Polizei mit.



Außerdem verständigten sie über Notruf den Rettungsdienst, der den 66-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbrachte. Beim Eintreffen der Polizeistreife am Unfallort befand sich der verunfallte Pkw-Fahrer im Fahrzeug des Rettungsdienstes. Während der Befragung zum Unfallhergang hätten die Polizeibeamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,12 Promille ergeben. Infolge dessen führte später ein Arzt bei dem betrunkenen Autofahrer eine Blutentnahme durch.



Der Verkehrssünder muss sich laut Polizei jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt. An seinem Pkw war Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro entstanden.