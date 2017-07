Abschied von den Pfaffendorfer Patres

Eine Ära geht zu Ende in der Pfarrei Pfarrweisach, denn nach fast 40 Jahren ziehen sich die Salesianer aus der Seelsorge in der Pfarrei zurück. Da dem Orden nicht mehr genügend Priester zur Verfügung stehen, mussten die Salesianer (SDB) die Niederlassung Pfaffendorf aufgeben und damit auch die Versorgung der Pfarreiengemeinschaft St. Kilian und Weggefährten Pfarrweisach. Am Sonntag wurden die vier noch aktiven Patres in einem festlichen Rahmen verabschiedet.



Den Festgottesdienst feierten diese zusammen mit Pater Rudolf Theiler aus Ebern, Dekan Stefan Geßner und Pater Richard Brütting in Konzelebration. Dem Gottesdienst wohnten auch fünf evangelische Pfarrer bei, die über Jahre mit den Salesianern in der Ökumene gut zusammenarbeiteten.



In seiner Predigt, die er auf den Evangeliumstext vom Schatz im Acker bezog, benannte der scheidende Pfarrer Pater Michael Stutzig die vielen Schätze, die die Salesianer in ihrer Zeit in Pfarrweisach entdecken durften, angefangen von den zahlreichen Mitarbeitern über die würdigen Gotteshäuser und Gottesdienste, die funktionierenden Dorfgemeinschaften, den tollen Kolumbienkreis bis hin zu der besonders großen Perle Ökumene. "Unten an der Basis halten wir gut zusammen" freute sich Pater Michael darüber.



Tiefgreifende Änderungen

"Wir verkaufen nun diesen Acker", meinte der Pfarrer, freute sich aber gleichzeitig auch darüber, dass ein neuer Pfarrer feststehe. Ab Ende des Jahres wird Pfarrer Piotr Bruski nach Pfarrweisach kommen. Pater Michael dankte für die gute Zeit miteinander mit der Hoffnung, dass "das Lob Gottes in der Kirchen nicht verstummen möge." Fast zeichenhaft beauftragte er an dieser Stelle Angelika Schinzel zur Leiterin von Wort-Gottes-Feiern.



Dekan Stefan Geßner dankte den Salesianern für ihren langjährigen Dienst in der Gemeinde, warb aber auch gleichzeitig um Verständnis für tiefgreifende Änderungen, denn statt der bisher drei Priester wird künftig nur noch einer für Gottesdienste zur Verfügung stehen. Da sei jetzt die Gemeinde selbst auch gefordert, dass lebendiges Glaubensleben weitergeht. Den Gottesdienst umrahmte musikalisch der Singkreis Pfarrweisach unter Leitung von Klemens Albert.



Dem Gottesdienst in der Kirche schloss sich eine Verabschiedungsfeier im Pfarrsaal an. Diese wurde umrahmt von den Tänzen zweier Jugendlicher aus Kolumbien. Denn auf den Tag genau vor 28 Jahren wurde beim Pfarrfest der Kolumbienkreis geboren, initiiert von Pfarrer Josef Otter und Bischof Gregorio Garavito, getragen auch vom damaligen Pfarrer Pater Walter Leonhard und bis heute von Walburga Albert. Sie betonte, dass Pfarrer Otter tiefe Spuren hinterlassen habe und die Gemeinde Pfarrweisach auf dem "Weg der Hoffnung" gut mitgehe. "Von Ihnen, lieber Pater Michael, haben wir uns oft beschenkt gefühlt" dankte sie ihm.



Stiftungsvorstand Johannes Mauder stellte die beiden Jugendlichen Zuleini und Robinson als ehemalige Kinder der Stiftung in Kolumbien vor. Zuleini habe nach sieben Jahren in der Stiftung Abitur abgelegt, studiere jetzt öffentliche Verwaltung und arbeite nebenbei in der Familienförderung der Stiftung. Robinson habe elf Jahre in der Stiftung durchlaufen, eine der besten Abiturprüfungen in Kolumbien abgelegt, ein Staatsstipendium bekommen und studiere jetzt Biologie. Mauder bezeichnete die beiden als zwei von derzeit über 1900 Schätzen, die in den Projekten der Stiftung "Weg der Hoffnung" Hilfe erfahren. Er wies auf das neueste Projekt hin, ein Ernährungsprojekt ähnlich unseren Tafeln. Papst Franziskus werde es im September im Rahmen seines Besuches in Südamerika besuchen.



Bürgermeister Ralf Nowak bedankte sich für "die schöne, aber viel zu kurze Zeit" mit Pfarrer Pater Michael. "Sie waren ein netter Mensch mit einem bestimmenden Ton" charakterisierte er den Pfarrer. Für die vielen Jahre Seelsorge in der Pfarrei dankte er dem Salesianerorden. Der evangelische Pfarrer von Ditterswind Wolfgang Scheidel betonte, dass sein Mitwirken im ökumenischen Posaunenchor ein Zeichen für die perfekte Ökumene dargestellt habe. Er schenkte jedem der Salesianer einen "kleinen Luther". Pater Michael hatte schnell erkannt, dass es der von Playmobil war und scherzhaft gekontert, dass er diesen in die "katholische Kirche von Lego" stellen wolle.



Für die Kirchenverwaltungen weinte Stephan Wohlfromm den scheidenden Priestern symbolische Tränen nach, Pater Michael Stutzig für dessen Offenheit und das vertrauensvolle Miteinander, Pater Alfons Blüml für seine freundlichen Worte und seinen unermüdlichen Einsatz, Pater Konrad Pichler für das Finden klarer Worte bei den Messfeiern und Pater Alois Gaßner für seinen nicht enden wollende Wirken in der Pfarreiengemeinschaft Hofheim. Inge Raithel schloss sich diesen Worten an und bedauerte in ihrer Funktion als Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Sekretärin den Weggang des "so guten, gradlinigen und ehrlichen Pfarrers".



Die Salesianer in Pfaffendorf

1978 wurde mit Pater Walter Leonhard der erste Salesianer als Pfarrer eingeführt, ihm folgten für 16 Jahre Pater Richard Brütting, und seit knapp zwei Jahren wirkt Pater Michael Stutzig als Pfarrer hier. Pater Michael Stutzig wird die Pfarrei Buxheim bei Memmingen übernehmen. Ihm zur Seite stand Pater Konrad Pichler, der seit 23 Jahren hier wirkte und jetzt in den Altersruhesitz der SDB nach Ensdorf übersiedelt. Pater Alfons Blüml ist seit sechseinhalb Jahren in Pfaffendorf und wird künftig zwischen Bamberg und Pfaffendorf pendeln. Pater Alois Gaßner ist noch einige Monate im Raum Hofheim seelsorgerisch tätig, war vor 40 Jahren Direktor in Pfaffendorf und ist jetzt im neunten Jahr wieder hier. Er wird bei Vilshofen Wallfahrer im Glauben begleiten.