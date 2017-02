Abschied beendet "sieben fette Jahre"

Burgpreppach Das Thema Dank schwang in nahezu allen Redebeiträgen mit, als am Sonntagnachmittag der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Burgpreppach, Peter Bauer, verabschiedet wurde. Anfang Februar 2010 hatte er als Pfarrer zur Anstellung diese Gemeinde übernommen, jetzt verlässt er sie, um in Wunsiedel als Pfarrer und Dekan zu wirken.



So feierte er zusammen mit den Pfarrern des Dekanats Rügheim, den Verantwortlichen der Kirchengemeinde und einer riesigen Zahl von Gemeindegliedern seinen letzten Gottesdienst in der Kirche von Burgpreppach. "Jedes der sieben Jahre war schön" resümierte der Seelsorger, und "es wird schön bleiben, auch wenn ich nicht mehr Ihr Pfarrer bin" tröstete er die Gläubigen.



Die Saat ging auf

Seiner Predigt legte Pfarrer Bauer den Bibeltext vom Sämann zugrunde, der seine Körner auf das Feld streute. Wie die Körner brauche auch der Glaube Zeit zum Wachsen. Gott sähe auch da seine Botschaft, wo nicht fruchtbarer Boden ist. Auch er sei in der Gemeinde auf ein Feld gestoßen, in dem verschiedenste Menschen lebten, und er habe erleben dürfen, wie sich Gottes Wort im guten Miteinander der Menschen entwickeln konnte.

Abschließend bat er die Menschen um Vergebung, falls er einmal zu viel oder zu wenig gesagt oder getan habe. Denn ein Wiedersehen solle ohne Belastung erfolgen können, so Bauer.



Dekan Jürgen Blechschmidt warf einen Blick auf die segensreichen sieben Jahre mit Pfarrer Bauer zurück. Er habe an Bauer dessen klare, ehrliche, freundliche und verbindliche Art geschätzt. "Du hast einen sehr guten Dienst in der Gemeinde getan", fasste er zusammen. Er hob auch hervor, wie intensiv und gut Pfarrer Bauer Ökumene, d.h. Zusammenarbeit zwischen den Konfessionen gepflegt habe. "Sieben fette Jahre" seien es für die Gemeinde gewesen, und als sich ein Murmeln im Kirchenraum entwickelte, nahm der den Gläubigen die Angst: "Es müssen jetzt nicht sieben magere Jahre kommen!" Der Dekan entpflichtete den scheidenden Pfarrer von seinem Dienst in Burgpreppach und erteilte in offizieller Form die Freigabe für seinen neuen Dienst in Wunsiedel, verbunden mit den besten Segenswünschen.



Den Gottesdienst gestalteten die Kindergartenkinder und die Schola jeweils mit einem Segenslied mit, musikalisch umrahmte der kleine Bezirksposaunenchor unter Leitung von Jürgen Koch die Feier.



Empfang in der Sporthalle

Einen überwältigenden Empfang für den scheidenden Pfarrer Peter Bauer gab es im Anschluss an den Gottesdienst in der TSV-Sporthalle. Dank für das hier geleistete und die besten Wünsche für die neue Arbeitsstelle klang in all den vielen Grußworten, die hier gesprochen wurden. Den Reigen eröffnete Landrat Wilhelm Schneider (CSU). Ein ganz besonderer Pfarrer sei Peter Bauer, kein Wunder, dass ihn die Burgpreppacher ungern ziehen lassen. "Sie haben Burgpreppach und dem Landkreis gut getan" lobte er ihn, habe er doch mit vielseitigem sozialem Engagement Nächstenliebe und Ökumene gelebt. Er habe einfach hinter dem gestanden, was er in begeisternden Predigten und im täglichen Leben gesagt habe.



Neuerungen in der Gemeinde

Burgpreppachs Bürgermeister Hermann Niediek (CSU) würdigte besonders die Neuerungen und den menschlichen Umgang miteinander, den Pfarrer Bauer in die Gemeinde eingebracht habe. Rektor Alois Brandl sprach für die Schule, Pater Alois Gassner dankte seitens der Salesianer von Pfaffendorf für die brüderliche Begegnung. Ähnlich Pastoralreferent Norbert Zettelmeier für die Pfarreiengemeinschaft Hofheim, der auf den trockenen Humor und die kreativen Ideen von Pfarrer Bauer verwies, wenn es um das Gespräch zwischen Konfessionen und Menschen ging.



Gisela Schott und Gerhard Koch überbrachten die Anerkennung der Dekanatssynode und des Dekanatsausschusses.



Nachhilfe mit Meerrettich

Dekan Jürgen Blechschmidt ergänzte augenzwinkernd mit einem Glas Meerrettich, das Peter Bauer beim Verzehr in Erinnerung an das Frankenland Tränen in die Augen treiben möge. Für die evangelischen Pfarrer der Region sprach Pfarrer Wolfgang Scheidel Pfarrer Bauer zu: "Du warst ein Kollege, wie man sich ihn nur wünschen kann."

Der Rentweinsdorfer Pfarrer Hans Körner als Senior, also Vertrauenspfarrer des Pfarrkapitels, bezeichnete ihn als "tollen Theologen, der stets seinen dienenden Charakter behielt." Schlossbesitzerin Monika von Deuster würdigte die Verdienste von Pfarrer Bauer auch hinsichtlich des Bemühens um historische Besonderheiten Burgpreppachs. Auf vielfältige Weise habe er im Dorfleben mit Klugheit und Organisationstalent Spuren hinterlassen. Christopher von Hugo stellte heraus, dass der scheidende Pfarrer nicht immer bequem gewesen sei und hier viel bewegt habe.

Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes Elisabeth Köhler stellte bewegt fest: "Er ging in all den sieben Jahren auf jeden zu." Bilder aus dieser Zeit sind in einem Fotoalbum festgehalten, das sie dem beliebten Seelsorger als Erinnerung an diese Zeit mitgab.

Auch Michael Busch,d er für den TSV Burgpreppach sprach, würdigte die Verdienste Bauers.Die Blaskapelle "Schlossberger" aus Hohnhausen, die musikalisch durch den Festakt begleitet hatte, rundete ab mit der Polka "Bis bald Auf wiedersehen" und überreichte einen Gutschein, für den Pfarrer an seiner neuen Wirkungsstätte ein Ständchen spielen zu wollen.

In seinem Schlusswort ermunterte Pfarrer Peter Bauer die Burgpreppacher: "Traut euch mehr zu, erkennt, was ihr könnt!" Und er versprach, in Kontakt zu Burgpreppach bleiben zu wollen.



Bildlegenden:

Pfarrer Peter Bauer mit seiner Gemeinde

